Τα ζώα στο ζωολογικό κήπο του Μπρούκφιλντ του Σικάγο του Ιλινόι προετοιμάζονται για το Μουντιάλ, κάνοντας το δικό τους «εναρκτήριο λάκτισμα».

Την περασμένη εβδομάδα, ο ζωολογικός κήπος άρχισε να προσφέρει δραστηριότητες εμπλουτισμού με θέμα το ποδόσφαιρο σε διάφορα οπληφόρα ζώα του.

Από τους κόκκινους ποτάμιους χοίρους (red river hogs) και τον Άντακα (Addax) με το όνομα Ίκε, μέχρι τους αμερικανικούς βίσονες και τις ζέβρες του Γκρέβι, οι δραστηριότητες αυτές βοηθούν στη διέγερση των ζώων μέσω σωματικής άσκησης, νοητικής ενεργοποίησης και εξερεύνησης, ενθαρρύνοντας παράλληλα φυσικές συμπεριφορές.

Ο παγκοσμίου φήμης ζωολογικός κήπος βρίσκεται στο Brookfield, περίπου 26 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης του Σικάγο, που αυτή τη φορά δεν θα φιλοξενήσει αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο (σε αντίθεση με το 1994, που διεξήχθησαν πέντε αγώνες)

Πηγή: skai.gr

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