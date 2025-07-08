Βίντεο-ντοκουμέντο του skai.gr από τη στιγμή της σύλληψης της Ειρήνης Μουρτζούκου

Του Μάκη Συνοδινού

Είναι το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που άντρες της Ασφάλειας συλλαμβάνουν την 25χρονη πρωταγωνίστρια του «θρίλερ» της Αμαλιάδας σε κεντρικό ξενοδοχείο όπου διέμενε.

Όπως φαίνεται στα δύο βίντεο που εξασφάλισε το skai.gr, δύο αστυνομικοί συνοδεύουν την 25χρονη στο αυτοκίνητο της ασφάλειας που περιμένει από έξω.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές του skai.gr, η Ειρήνη Μουρτζούκου δεν προέβαλε καμία αντίσταση και ακολούθησε τους αστυνομικούς στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα κατ' εξακολούθηση και μη για τις εξής υποθέσεις:

Τον θάνατο του 6 μηνών βρέφους φίλης της στην Αχαΐα τον Φεβρουάριο του 2021, το οποίο πρόσεχε. Η ιατροδικαστική τότε ως αιτία θανάτου είχε δείξει διάμεση πνευμονίτιδα ενώ το βρέφος είχε και επιληπτικά επεισόδια

Το μόλις 19 ημερών κοριτσάκι της, το οποίο έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιουνίου του 2022. Και στον θάνατο αυτό η ιατροδικαστική έδειξε διάμεση πνευμονίτιδα.

Το δεύτερο δύο μηνών κοριτσάκι της, το οποίο πέθανε στο Παίδων από καρδιακή ανακοπή.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας το 2020 της φίλης της, η οποία την κατηγόρησε πως την έπιασε από τον λαιμό και προσπάθησε να την πνίξει.

Υπενθυμίζεται πως το όνομα της Ειρήνης Μουρτζούκου εμπλέκεται σε δύο ακόμη θανάτους, του 15 μηνών Παναγιωτάκη που έφυγε από τη ζωή στην Αμαλιάδα στις 5 Αυγούστου του 2024 και τον θάνατο της αδερφή της τον Φεβρουάριο του 2014, αφού η μητέρα της σε τηλεοπτικές της συνεντεύξεις έχει ευθέως κατηγορήσει την Ειρήνη πως είναι δολοφόνος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.