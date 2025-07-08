Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα για δημοσίευμα εφημερίδας που αναφέρεται σε εναπόθεση ραδιενεργών νοσοκομειακών αποβλήτων στους κάδους αποκομιδής αστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Υπό τον τίτλο «Θάβουν ανεξέλεγκτα ραδιενεργά απόβλητα», το δημοσίευμα της εφημερίδας «Θεσσαλονίκη» αναφέρει ότι νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και ιατρεία πετούν ανεξέλεγκτα απόβλητα στους πράσινους κάδους του νομού Θεσσαλονίκης, όπου εντοπίζονται ακόμη και ραδιενεργά απόβλητα, επικίνδυνα για ανθρώπους και περιβάλλον, τα οποία καταλήγουν στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Τα ραδιενεργά νοσοκομειακά απόβλητα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, προέρχονται κυρίως από εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής, ακτινοθεραπείες κ.ά., ενώ ως τέτοια θεωρούνται επίσης ραδιορυπασμένα αντικείμενα (όπως φιαλίδια, σύριγγες, ιματισμός ασθενών) κ.ά.

«Οι αρμόδιοι, αντί να τα περιορίσουν και να αναθέσουν σε ειδικές εταιρίες τη διαχείρισή τους, σε μεγάλο βαθμό επιλέγουν τον εύκολο δρόμο της απόρριψης των αποβλήτων στους πράσινους κάδους των αστικών απορριμμάτων, προκειμένου να γλιτώσουν κονδύλια και να αποφύγουν μία χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία», αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Με την εισαγγελική παραγγελία ζητείται να διερευνηθεί η τυχόν τέλεση αξιόποινων πράξεων, όπως ρύπανση και υποβάθμιση περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία ανατέθηκε σε προανακριτή του Πρωτοδικείου (πρώην πταισματοδίκης) θα κληθούν να δώσουν ένορκες καταθέσεις οι κατά τόπους αρμόδιοι αντιδήμαρχοι Καθαριότητας, όπως επίσης εκπρόσωποι του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και σωματείων εργαζομένων σε δήμους. Εξάλλου, θα ζητηθεί να προσκομιστούν ενημερωτικά σημειώματα από τα ζυγολόγια του ΧΥΤΑ.

Πηγή: skai.gr

