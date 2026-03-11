Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση αλληλεγγύης προς την Κούβα, που διοργάνωσε το ΚΚΕ.

Αρχικά οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος όπου πραγματοποίησε ομιλία ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι έκαναν πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

