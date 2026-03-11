Χαλκίδα: Τον τσάκωσαν για συστηματικές παρακολουθήσεις

Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Μια αναπάντεχη σύλληψη για σοβαρή υπόθεση που αφορά υποκλοπές και παράνομες παρακολουθήσεις σημειώθηκε στη Χαλκίδα, προκαλώντας αίσθηση στην Εύβοια.

Οι αστυνομικές αρχές πέρασαν χειροπέδες σε έναν άνδρα το πρωί της 11ης Μαρτίου 2026, εκτελώντας δικαστικό ένταλμα για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών. Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ο κατηγορούμενος φέρεται να χρησιμοποιούσε μέσα για να καταγράφει κρυφά συνομιλίες, παραβιάζοντας τον Ποινικό Κώδικα και τα προσωπικά δεδομένα πολιτών.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι η σύλληψη πραγματοποιήθηκε εντός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Εύβοιας. Ο κατηγορούμενος βρισκόταν ήδη μέσα στο κτίριο της αστυνομίας, πιθανότατα για κάποια άλλη τυπική του υπόθεση, όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι εκκρεμούσε εις βάρος του ένταλμα από τον Α’ Τακτικό Ανακριτή Χαλκίδας. Η αντίδραση των αρχών ήταν ακαριαία, μετατρέποντας την επίσκεψή του στην υπηρεσία σε επίσημη σύλληψη για μια σειρά από αδικήματα που τελούνταν κατ’ εξακολούθηση.

Η κατάσταση για τον συλληφθέντα είναι πλέον ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ο νέος νόμος 5002/2022 προβλέπει πολύ πιο αυστηρές ποινές για όσους χρησιμοποιούν ψηφιακούς «κοριούς» και προγράμματα παρακολούθησης. Οι αρχές εξετάζουν τη δράση του σε βάθος χρόνου, καθώς φαίνεται πως η δραστηριότητά του ξεκίνησε πριν από χρόνια και συνεχιζόταν μέχρι σήμερα, σπάζοντας συστηματικά το απόρρητο των συνομιλιών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στη Διεύθυνση Αστυνομίας, ο άνδρας οδηγείται στον Ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις. Οι κατηγορίες αφορούν τον δόλο και τη συστηματική παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, μια πράξη που η ελληνική δικαιοσύνη αντιμετωπίζει πλέον με μεγάλη αυστηρότητα.

Πηγή: skai.gr

