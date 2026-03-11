Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω συγκέντρωσης στο κέντρο της Αθήνας

Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης για την Κούβα, στην πλατεία Συντάγματος από το ΚΚΕ.
Μετά το τέλος της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα ακολουθήσει πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.
Λόγω της συγκέντρωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σταδίου, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της Σέκερη και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από το ύψος της οδού Αθ. Διάκου.
