Στις φυλακές Κασσαβέτειας

Οι φυλακές Κασσαβέτειας αποτελούν μια εξαίρεση σωφρονιστικού καταστήματος.

Από τη μία, βρίσκεται η πτέρυγα των ενηλίκων κρατουμένων, που ζουν υπό συνθήκες ημι- ελεύθερης διαβίωσης , σε σπιτάκια και ασχολούνται όλη μέρα με αγροκτηνοτροφικές εργασίες.

Από την άλλη, είναι η πτέρυγα ανηλίκων και νεαρών, με μικρά παιδιά που μαθαίνουν τώρα τη ζωή.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, ξεναγηθήκαμε στις φυλακές, μάθαμε τις ιστορίες των κρατουμένων και είδαμε πώς είναι η ζωή πίσω από τα κάγκελα.

Πηγή: skai.gr

