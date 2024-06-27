Από σήμερα οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών στα λύκεια

Μέσω της πλατφόρμας e-eggrafes.minedu.gov.gr γίνονται από σήμερα, Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 (ώρα 07:00) έως και την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 (ώρα 23:59), οι αιτήσεις για την εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και μετεγγραφή μαθητών στα δημόσια λύκεια.

Όπως ανακοίνωσε σχετικά το υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις για εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και μετεγγραφή αφορούν τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των τάξεων των Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς και των Προτύπων ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2024-2025.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Αναλυτικότερα, αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί για τις μαθήτριες και τους μαθητές που αποφοίτησαν από τη Γ' Γυμνασίου και θα φοιτήσουν για το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α' Λυκείου και για τις μαθήτριες και τους μαθητές που αποφοίτησαν από την Α' και Β' Λυκείου και θα ανανεώσουν την εγγραφή τους για το σχολικό έτος 2024-2025 στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου αντίστοιχα ή θα μετεγγραφούν σε άλλου τύπου σχολείο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για όσο διάστημα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις, καθώς επίσης και να τροποποιούν, να διαγράφουν, να εκτυπώνουν και να αποθηκεύουν τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις τους.

Τα αποτελέσματα κατανομής των μαθητριών και μαθητών θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024, για τα ΓΕΛ (περιλαμβάνονται Πρότυπα, Πειραματικά, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία και τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 για τα ΕΠΑΛ και τα Πρότυπα ΕΠΑΛ, μέσω της πλατφόρμας εγγραφών (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr), στο πεδίο «Οι αιτήσεις μου» (επάνω αριστερά μετά την αυθεντικοποίηση στην πλατφόρμα).

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους μία ομάδα υποστήριξης (helpdesk) για να διευκολυνθούν στην υποβολή της αίτησης, είτε τηλεφωνικά (από Δευτέρα έως και Παρασκευή 08:00 - 16:00 στο 210-3443911 για τα ΓΕΛ και στο 210-3443913 για τα ΕΠΑΛ και τα Πρότυπα ΕΠΑΛ), είτε μέσω e-mail (στη διεύθυνση egel@minedu.gov.gr για τα ΓΕΛ και e-epal@minedu.gov.gr για τα ΕΠΑΛ και τα Πρότυπα ΕΠΑΛ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.