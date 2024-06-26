Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών

Κατά πλειοψηφία υπερψηφίστηκε επί της Αρχής το νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή, διατάξεις για το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.

«Υπέρ» του σχεδίου νόμου τάχθηκε η ΝΔ.

Καταψήφισε το ΚΚΕ, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την συζήτηση στην ολομέλεια.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, ολοκληρώνοντας την συζήτηση και επί των άρθρων του σχεδίου νόμου, τόνισε πως οι διατάξεις του νομοσχεδίου «έχουν θετικές επιπτώσεις για τους πολίτες. Ενδυναμώνει τις μεταρρυθμίσεις του περσυνού καλοκαιριού με την δημιουργία της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, τόσο με την οργανωτική και επιχειρησιακή ενίσχυσή της, όσο και με τον εμπλουτισμό των σχημάτων στήριξης. Με την επίλυση προβλημάτων που για χρόνια παρέμεναν σε εκκρεμότητα».

Ο κ. Τριαντόπουλος, υπογράμμισε ότι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία «πάει ένα βήμα παρακάτω, διαμορφώνοντας το πεδίο συνεργασίας για την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι των φυσικών καταστροφών, ώστε να συνεργαστεί αρμονικά με την Κρατική Αρωγή και το κράτος να παρακολουθεί στενά όλες αυτές τις εξελίξεις».

Σχετικά με τις διαφωνίες που διατύπωσαν ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης για την θέσπιση της υποχρέωσης ιδιωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών, των επιχειρήσεων που έχουν τζίρο άνω των 2 εκατ. ευρώ ετησίως, είπε πως μου κάνει εντύπωση ότι «υποστηρίζουν πως το κράτος θα πρέπει αποκλειστικά να έρθει και να καλύπτει τις απώλειες τους, δηλαδή να έρχεται ο φορολογούμενος και να επωμίζεται όλο το κόστος αποκατάστασης μια πολύ μεγάλης επιχείρησης που θα μπορούσε απλά να είχε ασφαλιστεί». Ξεκαθάρισε πως η υποχρεωτικότητα ασφάλισης αφορά μόνο τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και καμία άλλη επιχείρηση ή κατοικία. Προανήγγειλε ότι θα εξετάσει την ένταξη στο Παρατηρητήριο Ασφάλισης, εκπροσώπου της Ομοσπονδίας των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Ο κ. Τριαντόπουλος εξήγησε πως «δεν αλλάζουμε το πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής επειδή απέτυχε, απλώς γίνονται κάποιες σημειακές παρεμβάσεις, όπως είναι η προσαρμογή της ορολογίας για τους αγρότες. Η επέκταση της χορήγησης προκαταβολής της Κρατικής Αρωγής και στους κατόχους αγροτικής εκμετάλλευσης, δηλαδή στους μη κατ' επάγγελμα αγρότες. Γίνεται προσαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης μιας φυσικής καταστροφής και από τον ΕΛΓΑ. Η στήριξη της Κρατικής Αρωγής να μην γίνεται αποκλειστικά μέσω του κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά να μπορεί να γίνει και μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι για να βοηθήσουμε τους αγρότες μας. Επίσης, επέρχεται μια μικρή αλλαγή της κάλυψης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Κρατική Αρωγή, η οποία απλώς προϋποθέτει εισήγηση της επιτροπής της Κρατικής Αρωγής μετά από αίτημα του αρμόδιου υπουργού».

Σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν την στεγαστική συνδρομή, ο υφυπουργός είπε ότι θεσπίζεται η δυνατότητα του κράτους, σε μεγάλης κλίμακας καταστροφές, να αναλαμβάνει την κατασκευή κατοικιών για τους πληγέντες αντί να τους χορηγεί απλά ένα ποσό Κρατικής Αρωγής, καθώς πολλοί πληγέντες δεν είναι σε θέση να τις κατασκευάσουν μόνοι τους. Προβλέπονται έξι τύποι κατοικιών, όπου ο δικαιούχος θα μπορεί να επιλέξει ανάλογα και με τα χαρακτηριστικά της κατοικίας που είχε. Επιλύεται ένα κενό που υπήρχε στο υφιστάμενο καθεστώς της Στεγαστικής Συνδρομής για τις κατοικίες που χαρακτηρίζονται ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση (κίτρινα) και πλέον θα μπορούν να λαμβάνουν στο 100% την προβλεπόμενη Κρατική Αρωγή, κατεδαφίζοντας το ακατάλληλο κτήριό τους και να χτίσουν ή αγοράσουν οικία σε νέα περιοχή, ή εναλλακτικά να μπορούν να λάβουν το 50% της Στεγαστικής Συνδρομής εάν αποφασίσουν να μην γκρεμίσουν το ακίνητο της πληγείσας περιοχής και να χτίσουν νέα κατοικία σε μια άλλη νέα, ασφαλή και σταθερή περιοχή.

Οι κατεδαφίσεις των επικίνδυνων και ακατάλληλων κτηρίων είναι αρμοδιότητα του ελληνικού Δημοσίου και όχι του ιδιώτη. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται χρηματοδότηση στους ΟΤΑ και οι δήμοι κάνουν τις κατεδαφίσεις. Παρέχεται η δυνατότητα πλέον σε ιδιοκτήτες λουόμενων ή προκατασκευασμένων σπιτιών που είχαν διατεθεί σε σεισμόπληκτους του 1965, να προσχωρήσουν σε αποκαταστάσεις των ζημιών που έχουν υποστεί με την πάροδο του χρόνου, με νέα σύγχρονα υλικά. Επιλύονται προβλήματα για την γρήγορη κατεδάφιση κτηρίων που έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλα. Προβλέπεται η εγκατάσταση αεροϋποστηριζόμενων θόλων για την αντιμετώπιση εκτάκτων και άμεσων αναγκών φιλοξενίας πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Απαλείφεται η πρόβλεψη για έντοκη επιστροφή της πρώτης Αρωγής σε νοικοκυριά που από τους ελέγχους προκύπτει ότι δεν ήταν δικαιούχα. Επίσης, μειώνεται σε μια από τις τέσσερις φορές, το ύψος της επιστροφής του επιδόματος που έχει χορηγηθεί από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για φυσικές καταστροφές το 2020, σε ανθρώπους που, μετά από τους ελέγχους και την επιτροπή Ενστάσεων, κρίθηκε πως ότι δεν ήταν δικαιούχοι. Η καταβολή των αχρεωστήτως κρατικών ενισχύσεων, δεν θα γίνεται πλέον εφάπαξ αλλά σε 48 δόσεις. Δημιουργούνται οι διαδικασίες εκείνες, που επιτρέπουν σε γρήγορους χρόνους να βρίσκουν στέγη εργασίας τα στελέχη των υπηρεσιών και κλιμακίων που μεταβαίνουν στις πληγείσες περιοχές. Ικανοποιείται το διαχρονικά αίτημα της χορήγησης έως 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, για την κάλυψη εξόδων των στελεχών των κλιμακίων της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, που μεταβαίνουν σε όλη την χώρα για αυτοψίες. Επιτρέπεται στους ΟΤΑ, σε μεγάλες φυσικές καταστροφές να μπορούν να αξιοποιούν χωρίς γραφειοκρατικά προβλήματα τα φερτά υλικά που σωρεύονται σε υδατορέματα.

Ο υφυπουργός, παρουσίασε διεξοδικά και τις οργανωτικές διατάξεις που υπάρχουν στο νομοσχέδιο, όπως την προσθήκη στο ταμείο της Κρατικής Αρωγής, της αρμοδιότητας διαχείρισης δωρεών που γίνονται από ιδιώτες, την δημιουργία θέσης συντονιστή αποκατάστασης και ανασυγκρότησης σε μια περιοχή που έχει πληγεί από μεγάλες φυσικές καταστροφές, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ότι στην θέση αυτή μπορεί να οριστεί μετακλητός υπάλληλος. Την συμπλήρωση και των επιτροπών των ΟΤΑ που εμπλέκονται στο έργο των πληρωμών της Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης. Υπάρχει πρόβλεψη για τις μετακινήσεις υπαλλήλων ΤΑΣ και ΤΑΠ στην γενική γραμματεία και αφορά 70 στελέχη που είναι διάσπαρτα σε όλη την επικράτεια και μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά με την εμπειρία τους, κάτι που και οι ίδιοι θέλουν. Αναγνωρίζεται η ανάγκη του προσωπικού της γενικής γραμματείας να εργάζεται εκτός του τυπικού ωραρίου, σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, λαμβάνοντας και την αντίστοιχη αποζημίωση που θεσπίστηκε πέρυσι για τους εργαζόμενους σε κλιμάκια, πέραν της τυπικής υπερωριακής εργασίας. Προβλέπεται έως και 200 ημέρες, η εκτός έδρας μετακίνηση των στελεχών των κλιμακίων, για να βρίσκονται στο πεδίο όσες ημέρες χρειάζεται για αυτοψίες. Μειώνεται η χιλιομετρική απόσταση που υπήρχε για την αυθημερόν επιστροφή των εργαζόμενων σε κλιμάκια. Παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης εργαζομένων με συμβάσεις ΙΔΟΧ στις υπηρεσίες της γενικής γραμματείας, που μπορεί να έχουν και δικαίωμα υπογραφής ως εισηγητές, για να προχωρούν πιο γρήγορα οι εργασίες αξιολόγησης. Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων αποφάσεων από τα Τοπικά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, οι υποθέσεις αυτές θα μπορούν να εισέρχονται στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.