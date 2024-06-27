Επίθεση με μολότοφ έξω από το σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου σημειώθηκε τα ξημερώματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 00:45 άγνωστοι πέταξαν βόμβα μολότοφ εναντίον της σκοπιάς, που βρισκόταν μπροστά από το σπίτι της πρόεδρου στην περιοχή του Παπάγου και διέφυγαν.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας αστυνομικός που μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται με τραύματα στο πρόσωπο και στο χέρι, ενώ πήρε φωτιά ένα περιπολικό.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο περιπολικό, που υπέστη φθορές, επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Η αστυνομία προχώρησε σε 9 προσαγωγές από το σημείο, αλλά δεν προέκυψε κάτι εις βάρος των προσαχθέντων και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Την έρευνα για το περιστατικό την έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.





Πηγή: skai.gr

