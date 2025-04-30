Μετ’ εμποδίων θα γίνουν αύριο στην Αθήνα οι μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της ΓΣΕΕ για την εργατική Πρωτομαγιά. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι αυτή την ώρα:

Στάσεις εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Με στάσεις εργασίας θα συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Πρωτομαγιάς οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΟΑΣΑ και της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινούνται από τις 09:00 έως τις 21:00 λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Κανονικά αναμένεται να κινούνται όλη την ημέρα τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί από τον ΟΑΣΑ.

Μετρό: Δρομολόγια από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι

Λόγω συμμετοχής σωματείων εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις, οι Γραμμές 2 & 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά.

Αναλυτικά, στις Γραμμές 2 & 3 οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

- από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 14:42,

- από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 14:37,

- από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 14:44,

- από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 14:36,

- από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:10 και ο τελευταίος στις 13:58,

- από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:06 και ο τελευταίος στις 13:54.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Για τη λειτουργία της Γραμμής 1 του Μετρό «Κηφισιά – Πειραιάς» και του Τραμ θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση

Απεργούν οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο και τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της Γ.Σ.Ε.Ε. συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς(ΠΟΣ-ΜΣΤ), με ομόφωνη απόφασή της, «αποδίδοντας φόρο τιμής στους νεκρούς εργάτες του ΣΙΚΑΓΟ, αλλά και σε όσους αργότερα θυσιάστηκαν για μια καλύτερη ζωή».

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα λειτουργήσουν ο προαστιακός της Αθήνας όπως και όλες οι γραμμές του ΟΣΕ .

Εκτος των άλλων, οι εργαζόμενοι στην Ομοσπονδία ζητούν «επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα και πλήρη αποκατάσταση των υποδομών-εγκαταστάσεων που επλήγησαν από τις θεομηνίες (π.χ. Εργοστάσιο Βόλου κ.λ.π.)» και «αναβάθμιση του τροχαίου υλικού για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων-καλύτερες συνθήκες εργασίας».

Χωρίς αστικά λεωφορεία η Θεσσαλονίκη

Με προσωπικό ασφαλείας θα κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης την Πέμπτη, 1η Μαΐου, καθώς το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ θα συμμετάσχει με 24ωρη απεργία στις καθιερωμένες κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά.

Κανονικά θα εκτελεστούν τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων εξυπηρέτησης των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και η νυχτερινή γραμμή Ν1 που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό.

Χωρίς πλοία

Δεμένα θα παραμείνουν αύριο τα πλοία σε όλη τη χώρα λόγω της συμμετοχής της Πανελλαδικής Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) στην πανελλαδική - πανεργατική 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ, σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη φετινή Πρωτομαγιά.



