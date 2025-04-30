Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νεκρή 72χρονη που καταπλακώθηκε από καγκελόπορτα στο εξοχικό της

Οι γείτονες της γυναίκας αντιλήφθηκαν το περιστατικό και κάλεσαν το ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό της

εκαβ

Γυναίκα 72 ετών έχασε τη ζωής της, όταν καταπλακώθηκε από καγκελόπορτα στην αυλή της εξοχικής της κατοικίας στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη χθες, γύρω στις 18.30, και έγινε αντιληπτό από γείτονες της ηλικιωμένης που κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Θερμαϊκού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: νεκρή γυναίκα ΕΚΑΒ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark