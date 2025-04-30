Νεκρή 72χρονη που καταπλακώθηκε από καγκελόπορτα στο εξοχικό της

Γυναίκα 72 ετών έχασε τη ζωής της, όταν καταπλακώθηκε από καγκελόπορτα στην αυλή της εξοχικής της κατοικίας στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη χθες, γύρω στις 18.30, και έγινε αντιληπτό από γείτονες της ηλικιωμένης που κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Θερμαϊκού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

