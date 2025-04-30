Σε ενίσχυση των μέτρων οδικής ασφάλειας σε όλη την Ελλάδα από σήμερα, Τετάρτη 30 Απριλίου, έως και την Κυριακή 4 Μαΐου 2025, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων κατά τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς προχωράει η ΕΛΑΣ.

Μπλόκα και έλεγχοι

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα υπάρξει πλήρης δραστηριοποίηση συνεργείων τροχονομικών ελέγχων σε εναλλασσόμενα και κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, ώστε να αποτρέπονται και να βεβαιώνονται επικίνδυνες παραβάσεις που οδηγούν ευθέως σε τροχαία ατυχήματα και απώλεια ανθρώπινων ζωών, όπως:

* οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

* υπερβολική ταχύτητα,

* χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

* μη χρήση προστατευτικού κράνους - ζώνης ασφαλείας,

* αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.,

* μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα,

* οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης,

* οδήγηση για επίδειξη ικανότητας,

* κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας,

* φθαρμένα ελαστικά και

* αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Αυξημένα μέτρα για την κίνηση των εκδρομέων

Παράλληλα, το προσωπικό των Υπηρεσιών Τροχαίας θα διευκολύνει την κίνηση των εκδρομέων με:

* εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,

* αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),

* αυξημένη παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

* ανάπτυξη μέτρων και ειδικών δράσεων σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις,

* συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, καθώς και ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Προς τον σκοπό αυτό, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων κατά την εορτή της Πρωτομαγιάς

Επιπρόσθετα εκτός των παραπάνω μέτρων και για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά την εορτή της Πρωτομαγιάς, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Συγκεκριμένα για το ρεύμα εξόδου η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύσει την Τετάρτη (30/4) από τις 16:00 έως τις 22:00 και την Πέμπτη (1/5) από τις 08:00 έως τις 13:00.

Για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα ισχύσει την Κυριακή (4/5) από τις 11:00 έως τις 23:00.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.