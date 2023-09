Απεργία γιατρών και νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία την Πέμπτη Ελλάδα 15:32, 20.09.2023 linkedin

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) ζητάει την απόσυρση του νομοσχεδίου, το οποίο χαρακτηρίζει «αντεργατικό έκτρωμα που καταργεί το πενθήμερο και το 8ωρο, νομοθετώντας το δικαίωμα στους εργοδότες να απομυζούν τους εργαζόμενους για όσο θέλουν, όταν και όποτε θέλουν»