Ποιες δεξιότητες αναζητούν οι εργοδότες - Τι δείχνει νέα έρευνα

Σύμφωνα με την έρευνα του ομίλου ManpowerGroup, 8 στους 10 εργοδότες (77%) δυσκολεύονται να βρουν εξειδικευμένα ταλέντα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2022 ανερχόταν στο 78%, το 2021 στο 72% και το 2019 στο 77%.