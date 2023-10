Συναγερμός στο Ελ. Βενιζέλος: Άντρας ανέφερε απειλή για βόμβα σε αεροσκάφος από Τελ Αβίβ Ελλάδα 19:07, 12.10.2023 linkedin

Εξονυχιστικός έλεγχος και με σκυλιά στο αεροσκάφος και στους επιβάτες - Στην ασφάλεια για κατάθεση ο άντρας που δήλωσε την απειλή για βόμβα