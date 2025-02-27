Λογαριασμός
Ένοχος ο καπετάνιος και ο ύπαρχος για τον θάνατο του Αντώνη Καρυώτη

Ενοχος ο ύπαρχος και ο καπετάνιος για τον θάνατο του Αντώνη Καργιώτη που στην προσπάθεια του να επιβιβαστεί στο «Blue Horizon» απωθήθηκε στη θάλασσα 

Αντώνης Καργιώτης: Ένοχος ο καπετάνιος και ο ύπαρχος για τον θάνατο του

Έλενα Γαλάρη

Την ενοχή του ύπαρχου και του καπετάνιου του για τον θάνατο του Αντώνη Καρυώτη αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά.

Αθώοι κρίθηκαν ο ναύκληρος και ο υποπλοίαρχος του πλοίου.

Ο πλοίαρχος του πλοίου κρίθηκε κατά πλειοψηφία (5-2) ένοχος για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών πλοίου με αποτέλεσμα το θάνατο και για το πλημμέλημα της απόπειρας υπόθαλψης εγκληματία κατά συρροή. 

Ο ύπαρχος ο οποίος κατηγορείται ότι  έσπρωξε τον Αντώνη Καργιώτη στη θάλασσα κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο και για το πλημμέλημα της κατάχρησης εξουσίας.

