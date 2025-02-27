Σεισμοί στις Κυκλάδες: Ανοίγουν τα σχολεία σε Σαντορίνη και Αμοργό

Ανοίγουν κανονικά τα σχολεία σε Σαντορίνη, Ανάφη, ίο και Αμοργό μετά τη διακοπή των μαθημάτων που είχε αποφασιστεί για την ασφάλεια των παιδιών, στο περιθώριο της αλλεπάλληλης σεισμικής δραστηριότητας που σημειώνεται το τελευταίο διάστημα στις Κυκλάδες.

Αναλυτικότερα, στη συνεδρίαση των σεισμολόγων, που ολοκληρώθηκε πριν λίγο, αποφασίστηκε η άρση των μέτρων και συνακόλουθα η επιστροφή των μαθητών στις σχολικές τάξεις.

Η συνεδρίαση

H Μόνιμη Ειδική́ Επιστημονική́ Επιτροπή́ Εκτίμησης του Σεισμικού́ Κίνδυνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και η Μόνιμη Επιστημονική́ Επιτροπή́ Παρακολούθησης Ελληνικού́ Ηφαιστειακού́ Τόξου του ΟΑΣΠ συνεδρίασαν σήμερα 27/02/2025 (18:00), προκειμένου να εξετάσουν θέματα που αφορούν στην τρέχουσα σεισμική και την ηφαιστειακή δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Θήρας.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Βασίλη Κικίλια, του Υφυπουργού Ευάγγελου Τουρνά του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρου Καμπούρη, του Διοικητή Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγου Μιχαήλ Κλούβα καθώς και εκπροσώπων της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών των Επιτροπών και την παρουσίαση και εξέταση όλων των μέχρι τώρα δεδομένων, διατυπώνονται ομόφωνα τα ακόλουθα:

Η σεισμική ακολουθία στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου μεταξύ Θήρας και Αμοργού, όπως έχει περιγραφεί στις προηγούμενες ανακοινώσεις των Επιτροπών, παρουσιάζει περαιτέρω ύφεση και διατηρείται στις τελευταίες δύο εβδομάδες σε χαμηλά επίπεδα.

Τα δημόσια κτίρια, με βάση τους μέχρι τώρα ελέγχους, έχουν επιδείξει πολύ καλή συμπεριφορά στις σεισμικές φορτίσεις.

Με βάση τα παραπάνω, οι Επιτροπές εισηγούνται την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων από την Τρίτη 4 Μαρτίου 2025. Συστήνεται, ωστόσο, οι σχολικές μονάδες να τηρούν τα μέτρα προφύλαξης για τον σεισμό, δεδομένου ότι ο κίνδυνος για κάποιες σχετικά ισχυρότερες δονήσεις, αν και έχει σημαντικότατα περιοριστεί, δεν έχει παντελώς εκλείψει.

Οι Επιτροπές υπενθυμίζουν τα ακόλουθα μέτρα:

Οι πολίτες πρέπει:

– Να αποφεύγουν την προσέγγιση σε εγκαταλελειμμένα κτίρια.

– Να αποφεύγουν την πρόσβαση και παραμονή στα λιμάνια Αμμουδίου, Αρμένης, Κόρφου και Παλαιού Λιμένα Φηρών.

– Να προχωρήσουν σε άρση επικίνδυνων στοιχείων μη δομικής τρωτότητας στα κτίριά τους (βαριά επικρεμάμενα αντικείμενα, ψευδοροφές κλπ) και στο άδειασμα των υδάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες).

– Να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα σημεία που υπάρχουν έντονες μορφολογικές κλίσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν κατολισθητικά φαινόμενα.

– Να απομακρύνονται άμεσα από τις παράκτιες περιοχές σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Οι Επιτροπές ενημερώθηκαν για τη μελέτη «Επιχειρησιακές Δράσεις για τη Μείωση της Κατολισθητικής Διακινδύνευσης στην Καλντέρα του Ηφαιστειακού Συμπλέγματος της Σαντορίνης» και εισηγούνται την υιοθέτηση του πλαισίου των κατάλληλων δράσεων για τον περιορισμό του κατολισθητικού κινδύνου.

Οι Επιτροπές θα συνεδριάσουν εκ νέου την Παρασκευή 7 Μαρτίου.

Σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση των πολιτών σε θέματα αντισεισμικής προστασίας, περισσότερα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν στους δικτυακούς τόπους του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (www.oasp.gr) και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).

