Τέμπη: Εκδήλωση συμπαράστασης από φοιτητές στη Σερβία

Εκδήλωση συμπαράστασης στον ελληνικό λαό για την τραγωδία στα Τέμπη διοργανώνουν αύριο οι φοιτητές της Σερβίας έξω από την πρεσβεία της Ελλάδας στο Βελιγράδι.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο επίσημο προφίλ των φοιτητικών κινητοποιήσεων στο instagram οι φοιτητές καλούν σε συγκέντρωση μπροστά από την πρεσβεία με το σύνθημα «Ο αγώνας σας είναι και αγώνας δικός μας!».

Στο κάλεσμα των φοιτητών αναφέρεται: «Είναι σημαντικό να είμαστε μαζί αυτές τις στιγμές για αυτό σας καλούμε σε συγκέντρωση στις 28 Φεβρουαρίου, στην δεύτερη επέτειο της τραγωδίας, μπροστά από την πρεσβεία της Ελλάδας, στις 11:45 η ώρα, για να αποτίσουμε φόρο τιμής στα θύματα και να επιδείξουμε την αλληλεγγύη μας στο αγώνα του ελληνικού λαού για μία κοινωνία όπου τέτοιες τραγωδίες δεν θα συμβούν ποτέ ξανά».

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές στην Σερβία διαδηλώνουν εδώ και τρεις μήνες ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία στο Νόβι Σαντ όπου την πρώτη Νοεμβρίου του 2024 κατέρρευσε το τσιμεντένιο γείσο στον σιδηροδρομικό σταθμό προκαλώντας το θάνατο 15 ανθρώπων. Η τραγωδία συνέβη τρεις μήνες αφού ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του σταθμού. Οι φοιτητές καταγγέλλουν την διαφθορά και την αδιαφάνεια στην υλοποίηση δημοσίων έργων και ζητούν να αποκαλυφθούν όλα τα στοιχεία για την ανακατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

