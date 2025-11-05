Οι Democrats Abroad Greece (DAGR) δημοσίευσαν την Τρίτη μια ανοιχτή επιστολή προς τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες «των Αμερικανών πολιτών που διαμένουν στην Ελλάδα σχετικά με τις πρόσφατες πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ».

«Η άφιξη της πρέσβειρας Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα έρχεται ακριβώς ένα χρόνο από τότε που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη για δεύτερη θητεία και συμπίπτει με μια σειρά από σημαντικές, τοπικές εκλογές σε όλες τις ΗΠΑ», σημειώνουν.

«Από την επιστροφή του στο αξίωμα, οι πολιτικές του Προέδρου Τραμπ που κυμαίνονται από την οικονομία έως τη μετανάστευση, από τις επιθέσεις του στο κράτος δικαίου έως τη διεξαγωγή της δημοκρατίας στην Αμερική, έχουν γίνει όλο και πιο αντιδημοφιλείς. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς – σε ορισμένες περιπτώσεις τα δύο τρίτα – αποδοκιμάζουν την απόδοση της δουλειάς του», αναφέρεται στην ίδια επιστολή.

Ακολούθως, υπογραμμίζεται ότι «αυτή την εβδομάδα, εκατομμύρια Αμερικανοί εξέφρασαν περαιτέρω τη δυσαρέσκειά τους σε μια σειρά τοπικών εκλογών που θεωρήθηκαν ευρέως ως γενική απόρριψη των πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ κατά το πρώτο έτος της θητείας της. Οι ψηφοφορίες, σε πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη και η Καλιφόρνια, ακολούθησαν την πανεθνική διαμαρτυρία του περασμένου μήνα για την Ημέρα Όχι Βασιλιάδων! (No Kings Day), όπου 7 εκατομμύρια Αμερικανοί βγήκαν στους δρόμους σε περισσότερες από 2.500 συγκεντρώσεις – τη μεγαλύτερη μονοήμερη διαμαρτυρία στην ιστορία των ΗΠΑ – για να εκφράσουν την αντίθεσή τους».

«Πολλές από αυτές τις ανησυχίες που εκφράζονται στην ΗΠΑ συμμερίζονται οι πολίτες στο εξωτερικό», αναφέρουν οι Democrats Abroad Greece. Υπογραμμίζοντας αυτές τις ανησυχίες, «η Εκτελεστική Επιτροπή του DAGR δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή εκ μέρους όλων των Αμερικανών πολιτών στην Ελλάδα προτρέποντας την πρέσβειρα Γκίλφοϊλ να είναι «ένα ευπρόσδεκτο αντίβαρο στις ειδήσεις που φτάνουν στους Έλληνες από τις ΗΠΑ αυτές τις μέρες. Οι πιθανές απώλειες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες παραγωγοί από τους νέους δασμούς, οι επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων στην ελληνική ναυτιλία, οι επιθέσεις στο διεθνές δίκαιο και τους θεσμούς και η κακομεταχείριση των ξένων επισκεπτών στην Αμερική, είναι όλα θέματα που απασχολούν τους Έλληνες οικοδεσπότες σας και το ελληνικό κοινό».

Η Εκτελεστική Επιτροπή κάλεσε επίσης την κα Γκίλφοϊλ να βοηθήσει στην προστασία των δικαιωμάτων ψήφου των πολιτών των ΗΠΑ στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών που διαμένουν στην Ελλάδα.

Ολόκληρη η επιστολή:

Η Εκτελεστική Επιτροπή και τα μέλη του Democrats Abroad Greece θα ήθελαν να σας καλωσορίσουν θερμά την Αθήνα και ανυπομονούν να συνεργαστούν μαζί σας για την οικοδόμηση της ήδη ισχυρής διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας.

Την τελευταία μιάμιση δεκαετία, αυτή η σχέση έχει φτάσει σε νέα ύψη στη συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξη. Η ειλικρινής υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με την προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, έχει διαγράψει σχεδόν όλη την ιστορική δυσαρέσκεια που βάραινε επί μακρόν τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης. Είμαστε βέβαιοι ότι θα βοηθήσετε στην περαιτέρω βελτίωση του κλίματος.

Ακόμα κι έτσι, ένας ενεργός, χαρισματικός πρεσβευτής θα ήταν ένα ευπρόσδεκτο αντίβαρο στις ειδήσεις που φτάνουν στους Έλληνες από τις ΗΠΑ αυτές τις μέρες. Οι πιθανές απώλειες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες παραγωγοί από τους νέους δασμούς, οι επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων στην ελληνική ναυτιλία, οι επιθέσεις στο διεθνές δίκαιο και τους θεσμούς και η κακομεταχείριση των ξένων επισκεπτών στην Αμερική, είναι όλα θέματα που απασχολούν τους Έλληνες οικοδεσπότες σας και το ελληνικό κοινό.

Όπως γνωρίζετε, η Αμερική αποτελεί εδώ και καιρό πόλο έλξης για τους Έλληνες. Για το εκατομμύριο ή περισσότερους Έλληνες που μετανάστευσαν στην Αμερική τον περασμένο αιώνα, οι ΗΠΑ ήταν πάντα μια χώρα ευκαιριών – ένα μέρος όπου η σκληρή δουλειά και η επιχειρηματικότητα ανταμείβονταν. ένας προορισμός για την εκπαίδευση, την έρευνα και την προώθηση της γνώσης· και ως ελεύθερη και ανοιχτή δημοκρατία. Τόσο η Αμερική όσο και η Ελλάδα επωφελήθηκαν από αυτή την ανταλλαγή. Ωστόσο, η γοητεία της Αμερικής για πιθανούς μετανάστες έχει σκοτεινιάσει τους τελευταίους μήνες εν μέσω ιστοριών τρόμου για αυθαίρετες κρατήσεις και απελάσεις, επιθέσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια, αύξηση της πολιτικής βίας και αυξανόμενη χρήση στρατιωτικών δυνάμεων για αστική αστυνόμευση.

Και για τους δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς στην Ελλάδα, την προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο να επιβάλουν εξοντωτικούς περιορισμούς στους ψηφοφόρους του εξωτερικού και την εχθρότητα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τους Αμερικανούς ψηφοφόρους του εξωτερικού, το θέμα των επιστολικών ψήφων είναι ζωτικής σημασίας. Ελπίζουμε ότι θα δώσετε προσοχή σε ένα κρίσιμο, όλο και πιο παραμελημένο μέρος των καθηκόντων κάθε διπλωμάτη: δηλαδή, να φροντίζει τη μεγάλη κοινότητα των πολιτών των ΗΠΑ που κατοικούν εδώ.

Η Αμερική και η Ελλάδα έχουν επωφεληθεί σημαντικά από την αμοιβαία σχέση που χαρακτήρισε τη μακρά φιλία των δύο χωρών. Από τους ιδρυτές των ΗΠΑ που δανείστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τα ιδανικά της αρχαίας Ελλάδας, μέχρι τους πολλούς σύγχρονους Έλληνες που συνέβαλαν στην πρόοδο της Αμερικής στις επιστήμες και τις τέχνες, μέχρι τα αλληλένδετα γεωπολιτικά συμφέροντα που μοιράζονται και οι δύο χώρες σε αυτήν την περιοχή του κόσμου. Ελπίζουμε ότι η παραμονή σας στην Ελλάδα θα αποδειχθεί σημαντικό δομικό στοιχείο σε αυτή τη διμερή σχέση δύο αιώνων.



