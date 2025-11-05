Δολοφονία Λυγγερίδη: Στις 25 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για τα αιματηρά επεισόδια στου Ρέντη

Της Έλενας Γαλάρη

Στις 25 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για την εγκληματική οργάνωση η οποία φέρεται να είχε διαπράξει κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων και τη δολοφονία του αστυνομικού Γώργου Λυγγερίδη στις 7 Δεκεμβρίου 2023, στο κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη.

Τα δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία έτσι ώστε οι δικηγόροι που διορίστηκαν στους 5 κατηγορημένους να λάβουν γνώση της δικογραφίας.

Στο εδώλιο έχουν παραπεμφθεί συνολικά 147 κατηγορούμενοι.

Οι 142 κατηγορούμενοι οπαδοί του Ολυμπιακού φέρονται να εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση και αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 28 αδικήματα.

Για χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης και υποκίνηση αθλητικής βίας σε βαθμό πλημμελήματος κατηγορείται η ηγεσία της ΠΑΕ Ολυμπιακός και συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης και τέσσερις αντιπρόεδροι της ΠΑΕ, Γιάννης Μώραλης, Κώστας Καραπαπάς, Μιχάλης Κουντούρης και Δημήτρης Αγραφιώτης, οι οποίοι ήταν απόντες και εκπροσωπούνται όπως έχουν το δικαίωμα από τους δικηγόρους τους.

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας εκτός από την οικογένεια του Γιώργου Λυγγερίδη δήλωσαν και οι αστυνομικοί που ήτανε εκείνο το βράδυ στα επεισόδια.

Εκ μέρους του ΔΣΑ, ο δικηγόρος Θεόδωρος Μαντάς εξέφρασε τη διαμαρτυρία των δικηγόρων για τη διεξαγωγή της δίκης σε αίθουσα εντός των φυλακών, καταγγέλλοντας ότι είναι ακατάλληλη και υπέβαλε αίτημα για μεταφορά της δίκης στο Εφετείο Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.