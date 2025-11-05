Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 72χρονος παράγοντας και προπονητής ομάδας βόλεϊ γυναικών στο Λαύριο, ο οποίος κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου από γυμναστή και ασέλγεια σε βάρος μιας 16χρονης μαθήτριας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 72χρονος, είχε γνωριστεί με τη 16χρονη τον Νοέμβριο του 2024. Φαίνεται να επικοινωνούσε μαζί της λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων που είχε η ανήλικη, ωστόσο στη συνέχεια, όπως η ίδια καταγγέλλει, ο ηλικιωμένος την παρενοχλούσε σεξουαλικά για μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 72χρονος αρνείται την κατηγορία.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες που μου αποδίδονται. Είμαι παράγοντας της τοπικής ομάδας βόλεϊ Λαυρίου» είπε ο ίδιος.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια. Η αστυνομία ερευνά εάν υπάρχουν και άλλα παρόμοια περιστατικά.

Πηγή: skai.gr

