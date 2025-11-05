Με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τετάρτης (5/11).

«Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι σε ιστορικά υψηλό σημείο και μπορούν να φτάσουν σε ακόμα καλύτερο», ανέφερε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς την κ. Γκίλφοϊλ στον σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες.

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης κάνοντας αναφορά σε ζητήματα ενεργειακής συνεργασίας, ειδικά ενόψει του επικείμενου συνεδρίου για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC), το οποίο διοργανώνουν από κοινού το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας και το Παγκόσμιο Κέντρο Ενέργειας του Ατλαντικού Συμβουλίου, αύριο και μεθαύριο, στο Ζάππειο.

«Η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, μια στρατηγική υποδομή για τη χώρα μας και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υπάρχει ένα ευρύ πεδίο συνεργασίας για την προσέλκυση περισσότερων αμερικανικών επενδύσεων, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς και για την ενίσχυση των δεσμών μας. Του χρόνου θα γιορτάσετε τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και είναι μια σημαντική στιγμή για τα κοινά μας ιδανικά», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Γκιλφόιλ: Προνόμιο που βρίσκομαι σε μια καταπληκτική χώρα

«Είναι τιμή και προνόμιο να βρίσκομαι στη χώρα σας, στην Αθήνα, τη γενέτειρα της Δημοκρατίας. Το επόμενο έτος θα γιορτάσουμε τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και έχουν σχεδιαστεί σημαντικές και ιστορικές πρωτοβουλίες. Το σχήμα 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) αποτελεί δείγμα αυτής της στρατηγικής συνεργασίας», δήλωσε από την πλευρά της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Έχουμε σχέδια ώστε η Ελλάδα να γίνει πόλος ενέργειας στη Μεσόγειο», ανέφερε, μεταξύ άλλων, από την πλευρά της η πρέσβης των ΗΠΑ.

«Όλοι οι υπουργοί βρίσκονται εδώ και είμαστε ενθουσιασμένοι για την πρόοδο στην πολιτική και οικονομική συνεργασία, στο εμπόριο, στην ανάπτυξη και στην ασφάλεια. Προχωρούμε με ταχύτατα ώστε οι σχέσεις μας να φτάσουν σε νέα ύψη, με επίκεντρο την οικονομική πρόοδο, τη μείωση της ανεργίας, την εθνική ασφάλεια, την κυριαρχία και την προστασία των συνόρων», συμπλήρωσε.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, κατά την οποία αναδεικνύονται νέα δεδομένα και πολυσύνθετες προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

