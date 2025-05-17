Γνωστό μέλος της εγχώριας μαφίας είναι ο 42χρονος ο οποίος έγινε στόχος μαφιόζικου χτυπήματος το βράδυ της Παρασκευής, στα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για στέλεχος της Greek Mafia που φέρεται να συνεργάζεται με την ρωσόφωνη μαφία. Είναι ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για ένα χτύπημα - απάντηση στην πρόσφατη εκτέλεση του «Θαμνάκια» στο Χαλάνδρι, ενώ φέρεται να είχε διαμάχη και με φυλακισμένο ηγετικό στέλεχος της Greek Mafia.

Πώς έγινε η επίθεση

Ο 42χρονος κάλεσε το βράδυ της Παρασκευής το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών και κατήγγειλε πως την ώρα που έφευγε με το όχημα του, μια θωρακισμένη Mercedes, από το πρατήριο καυσίμων που διατηρεί στην οδό Οδυσσέα Έλυτη τον ακολούθησε μια μηχανή μεγάλη κυβισμού.

Στη συνέχεια ο συνεπιβάτης της μηχανής, σύμφωνα με τον 42χρονο, άνοιξε πυρ εναντίον του και στη συνέχεια διέφυγαν.

Ο 42χρονος σώθηκε λόγω της θωράκισης του οχήματος, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και κάλυκες.

Οι έρευνες για το περιστατικό είναι σε πλήρη εξέλιξη με την υπόθεση να έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πηγή: skai.gr

