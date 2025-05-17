Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη η 30χρονη που απέβαλε και άφησε το έμβρυο στα σκουπίδια

Ελεύθερη αφέθηκε η 30χρονη που απέβαλε και πέταξε το έμβρυο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών, στη Θεσσαλονίκη, αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο Ιπποκράτειο.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες από την αστυνομία και αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τι ισχυρίστηκε η 30χρονη

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μια γυναίκα υπήκοο Αλβανίας, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι διασκέδαζε με τον σύζυγό της σε νυχτερινό κέντρο κοντά στο μέρος όπου βρέθηκε το έμβρυο, όταν ένοιωσε αδιαθεσία και πόνο και διαπίστωσε αιμορραγία.

Στη συνέχεια βγήκε από το κέντρο, κατευθύνθηκε στην πίσω πλευρά της καντίνας όπου ένιωσε έντονη αιμορραγία, αλλά, σύμφωνα πάντα με όσα φέρεται να υποστήριξε, από τις συνθήκες χαμηλού φωτισμού δεν αντιλήφθηκε ότι απέβαλε.

Το έμβρυο εξετάστηκε από ιατροδικαστή και διαπιστώθηκε ότι η αποβολή έγινε στον τέταρτο μήνα της κύησης.

Σύμφωνα με το ποινικό κώδικα και το άρθρο 405 απαγορεύεται η διακοπή κύησης μετά τον πέμπτο μήνα και μια βδομάδα.

