Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 17 Μαΐου

Σήμερα, Σάββατο 17 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων και του Αγίου Σολόχωνος του μάρτυρος.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Ανδρόνικος, Ανδρονίκη *
- Ιουνία, Γιουνία
- Σόλων, Σόλωνας, Σολόχων
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:12 - Δύση ήλιου: 20:30 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 17 λεπτά
Σελήνη 19.1 ημερών
Πηγή: skai.gr
