Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 17 Μαΐου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:12 και δύση ήλιου: 20:30 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 17 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Σάββατο 17 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων και του Αγίου Σολόχωνος του μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Ανδρόνικος, Ανδρονίκη *
  • Ιουνία, Γιουνία
  • Σόλων, Σόλωνας, Σολόχων

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:12 - Δύση ήλιου: 20:30 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 17 λεπτά

Σελήνη 19.1 ημερών
 

