Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 17 Μαΐου

Σήμερα, Σάββατο 17 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων και του Αγίου Σολόχωνος του μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Ανδρόνικος, Ανδρονίκη *

Ιουνία, Γιουνία

Σόλων, Σόλωνας, Σολόχων

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:12 - Δύση ήλιου: 20:30 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 17 λεπτά

Σελήνη 19.1 ημερών



Πηγή: skai.gr

