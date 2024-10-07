Λογαριασμός
Καβάλα: Ηλικιωμένο ζευγάρι με τραύματα από μαχαίρι μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο

Ο ένας φέρνει τραύματα στην κοιλιακή χώρα και ο άλλος κοντά στον λαιμό - Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα από την αστυνομία

Με τραύματα από μαχαίρι διακομίστηκε νωρίς σήμερα το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ένας ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικεί στη Νέα Πέραμο του δήμου Παγγαίου.

Η πρώτη εκτίμηση δείχνει πως η κλινική κατάσταση των δυο ηλικιωμένων είναι σοβαρή, καθώς ο ένας φέρνει τραύματα στην κοιλιακή χώρα και ο άλλος κοντά στον λαιμό.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να εξακριβώσει κάτω από ποιες συνθήκες τραυματίστηκε το ζευγάρι των ηλικιωμένων, αν πρόκειται δηλαδή για εγκληματική πράξη ή ενδοοικογενειακή βία. 

