Με τραύματα από μαχαίρι διακομίστηκε νωρίς σήμερα το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ένας ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικεί στη Νέα Πέραμο του δήμου Παγγαίου.

Η πρώτη εκτίμηση δείχνει πως η κλινική κατάσταση των δυο ηλικιωμένων είναι σοβαρή, καθώς ο ένας φέρνει τραύματα στην κοιλιακή χώρα και ο άλλος κοντά στον λαιμό.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να εξακριβώσει κάτω από ποιες συνθήκες τραυματίστηκε το ζευγάρι των ηλικιωμένων, αν πρόκειται δηλαδή για εγκληματική πράξη ή ενδοοικογενειακή βία.

