Σε συνολικές ποινές φυλάκισης 12 και 15 μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκαν, κατά περίπτωση, πέντε νεαροί που κάθισαν στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για την επίθεση με αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ, τον Μάιο του 2019, σε σύνδεσμο οπαδών του 'Αρη, στην περιοχή του Ευόσμου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία συμμετείχαν σε ομάδα περίπου εξήντα κουκουλοφόρων που εξαπέλυσαν την επίθεση, κατά την οποία τραυματίστηκε ένα άτομο το οποίο βρισκόταν μέσα στον σύνδεσμο. Με σχετική πρόταση εισαγγελέα, αθωώθηκαν για τις πράξεις που συνδέονταν με τις εκρηκτικές ύλες, τις σωματικές βλάβες και τις διακεκριμένες φθορές, ενώ κρίθηκαν ένοχοι για διατάραξη κοινής ειρήνης, παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και κατά περίπτωση για οπλοκατοχή.

«Δεν προέκυψε από τις μαρτυρικές καταθέσεις να τούς είδε κανείς να πετάνε τις μολότοφ, ούτε αποδίδονται ευθέως στους κατηγορούμενους οι σωματικές βλάβες που περιγράφονται στο κατηγορητήριο» ανέφερε στην αγόρευσή του - που έγινε δεκτή από τους δικαστές - ο εισαγγελέας της έδρας.

Οι κατηγορούμενοι, σήμερα 27 έως 31 ετών, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, απολογούμενοι ότι δεν συμμετείχαν στην επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

