Εντοπισμός και διάσωση 70 μεταναστών το τελευταίο 24ωρο

Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατά της διακίνησης μεταναστών από το Λιμενικό Σώμα καθώς μέσα σε 24 ώρες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 70 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΝΑΝΠ, τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές του Ηρακλείου και των Καλών Λιμένων από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για ένα σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή 50 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι 52 αλλοδαποί (38 άντρες και 14 ανήλικοι) περισυλλέγησαν από δεξαμενόπλοιο (Δ/Ξ) πλοίο σημαίας Λιβερίας, το οποίο κατέπλευσε στον όρμο Καλών Λιμένων, όπου με τη συνδρομή της λάντζας «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π 2097 αποβίβασε με ασφάλεια τους αλλοδαπούς. Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τη συνοδεία στελεχών της οικείας Λιμενικής Αρχής και του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού. Κατά δήλωση τους, οι αλλοδαποί εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 04/10/2024 από ακτές TOBRUK Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά από 3.000 έως 3.400 ευρώ. Δύο εκ των αλλοδαπών ηλικίας 41 και 17 ετών, αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως οι διακινητές τους και συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/05 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 “Διευκόλυνση” σε συνδυασμό με το άρθρο 45 Π.Κ. “Συναυτουργία”, του άρθρου 306 Π.Κ. “Έκθεση” και του άρθρου 187 παρ. 2 Π.Κ. “Σύσταση συμμορίας”. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι δύο εξωλέμβιες μηχανές ενώ η λέμβος μεταφοράς καταστράφηκε.

Τις πρωινές ώρες την 05/10/2024, ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας, εντόπισε μία πνευστή λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή Γαβαθάς της Λέσβου. Αμέσως το πλήρωμα του σκάφους της δύναμης FRONTEX προέβη στην ασφαλή περισυλλογή και διάσωση δεκαοκτώ (18) αλλοδαπών και τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Πέτρας Λέσβου. Στη συνέχεια, οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σε χώρο καραντίνας ΚΥΤ Καρά Τεπέ Μαυροβούνι, ενώ δύο (02) εκ των αλλοδαπών μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, για ιατρική περίθαλψη. Προανάκριση διενεργείται από τον Λιμενικό Σταθμό της Μήθυμνας, ενώ η λέμβος καταστράφηκε.

