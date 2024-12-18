Ανήλικη ομολόγησε ενώπιον δικαστηρίου ότι κατήγγειλε ψευδώς έναν 22χρονο για γενετήσιες πράξεις εις βάρος της, επειδή ήθελε να τον εκδικηθεί όταν έμαθε ότι διατηρεί παράλληλα σχέση με άλλη κοπέλα. Με βάση την ομολογία της, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης - όπου ο νεαρός άντρας παραπέμφθηκε να δικαστεί - τον αθώωσε ομόφωνα, αίροντας όλους τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Η καταγγελία έγινε το Σεπτέμβριο του 2021, σε περιοχή της Πέλλας, δύο μήνες αφότου έγιναν οι υποτιθέμενες πράξεις που περιέγραψε η τότε 14,5 ετών μηνύτρια. Η ίδια, όπως προέκυψε αργότερα, κατά τη γνωριμία της με τον τότε 19χρονο άντρα τού απέκρυψε την πραγματική της ηλικία, λέγοντας ότι είναι 16 ετών.

«Ζητώ συγγνώμη από τον κατηγορούμενο» κατέθεσε στο δικαστήριο ο πατέρας της ανήλικης και επιβεβαίωσε όσα ομολόγησε νωρίτερα η κόρη του ως προς το περιεχόμενο της καταγγελίας. «Δεν γνώριζε την πραγματική της ηλικία- του είπε ψέματα ότι είναι 16», πρόσθεσε ο ίδιος.

Στη σύντομη απολογία του ο 22χρονος αρνήθηκε τις πράξεις, ενώ εξήγησε ότι γνώρισε την ανήλικη σε έναν χορό κι ότι την ρώτησε για την ηλικία της.

Κάνοντας δεκτή την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, οι δικαστές τον αθώωσαν.

Πηγή: skai.gr

