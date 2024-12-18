Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε, λίγο πριν τις 18.00 το απόγευμα της Τετάρτης, σε κατάστημα επί της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στον 1ο όροφο, σε αποθηκευτικό χώρο και ο χώρος εκκενώθηκε. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και η πυρκαγιά - σύμφωνα με τις ίδιες πηγές - έσβησε στο πρώτο τέταρτο από την ώρα που εκδηλώθηκε.

Δείτε βίντεο:

#Πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου επί της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού στον #Πειραιά Αττικής.

Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 18, 2024

