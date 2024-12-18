Λογαριασμός
Έσβησε η φωτιά σε κατάστημα παιχνιδιών στον Πειραιά - Δείτε βίντεο

Η φωτιά ξέσπασε στον 1ο όροφο, σε αποθηκευτικό χώρο - Ο χώρος εκκενώθηκε - Πάνω από 17 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν

UPDATE: 18:50
Φωτιά σε κατάστημα στον Πειραιά

Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε, λίγο πριν τις 18.00 το απόγευμα της Τετάρτης, σε κατάστημα επί της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στον 1ο όροφο, σε αποθηκευτικό χώρο και ο χώρος εκκενώθηκε. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και η πυρκαγιά - σύμφωνα με τις ίδιες πηγές - έσβησε στο πρώτο τέταρτο από την ώρα που εκδηλώθηκε.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Πειραιάς
