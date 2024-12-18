Της Έλενας Γαλάρη

Άνοιξε η αυλαία για τις απολογίες των 21 κατηγορουμένων οι οποίοι δικάζονται σε δεύτερο βαθμό για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018.

Πρώτος απολογήθηκε ο κάτοικος της Πεντέλης από την αυλή του σπιτιού του οποίου, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ξεκίνησε την τραγική πορεία της η πυρκαγιά.

«Σας κοιτάω στα μάτια και θέλω να με απαλλάξετε. Σέρνομαι εδώ και 7 χρόνια και δεν έχω κάνει τίποτα» είπε στους δικαστές ο κατηγορούμενος ο οποίος αρνήθηκε ότι εκείνη την ημέρα έκαιγε ξερόκλαδα στην αυλή του σπιτιού του, στο Νταού Πεντέλης.

«Εκείνη την ημέρα εγώ δεν έβαλα φωτιά και δεν βάζω φωτιά γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Κατηγορήθηκα με υποθέσεις. Σε αυτή την τοποθεσία ζω πολλά χρόνια και ποτέ δεν έχει ξεκινήσει από εμένα κάτι που έχει σχέση με φωτιά, γιατί γνωρίζω την επικινδυνότητα της περιοχής και την προστατεύω».

Ο κατηγορούμενος αναφερόμενος σε εκείνη την ημέρα είπε στους δικαστές ότι είδε καπνούς πέρα από το δικό του οικόπεδο και αμέσως πήρε το λάστιχο για να καταβρέξει το σημείο.

«Ήρθε μια πυροσβεστική της Ραφήνας και κοίταγε. Μου είπαν να βάλω το λάστιχο στο βυτίο επειδή δεν είχαν νερό και άρχισαν να σβήνουν. Εκείνη την ώρα πλάκωσαν και οι άλλοι εθελοντές και έδωσα και εγώ κλαδιά. Έκανα μία μυστική προσευχή να μην περάσει η φωτιά απέναντι που ήταν το μοναδικό πράσινο. Δεν πέρασε και έφυγε προς τα κάτω», είπε ο κατηγορούμενος.

Εισαγγελέας: Πότε είχατε κόψει κλαδιά;

Κατηγορούμενος: Δε θυμάμαι.

Εισαγγελέας: Εκείνη την ώρα που είδατε τη φωτιά, ερχόταν ή έμπαινε η φωτιά;

Κατηγορούμενος: Ερχόταν…Εκείνη την ώρα έπαιρνε φωτιά. Το πίσω μέρος ήταν όλο μαύρο άρα ερχόταν.

Πρώην δήμαρχος Πεντέλης : Δημήτρης Στέργιου Καψάλη

Ο πρώην δήμαρχος Πεντέλης Δημήτρης Στέργιου Καψάλης ,ο οποίος έχει αθωωθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, αρνήθηκε τις κατηγορίες.

«Ουδεμία ευθύνη έχω, έκανα όλα όσα προβλέπονται χωρίς απώλειες και δεν είχε καμία δικαιοδοσία να επέμβω. (...). Η φωτιά αυτή κινήθηκε αλλόκοτα, δεν έδειχνε που ήθελε να πάει. Δεν υπάρχει καμία αμέλεια η παράλειψή μου. Δεν φανταζόμουν πως μετά από τόση προσφορά στη πατρίδα θα βρισκόμουν εδώ κατηγορούμενος. Η φωτιά έδειξε ότι θα έκαιγε την Ιερά Μόνη Παντοκράτωρος. Πήραμε δύο φορές τον κ. Τόσκα του είπα άμεσα να έρθουν πυροσβεστικά μέσα».

Εισαγγελέας: Μάθατε πως ξεκίνησε η φωτιά;

Κατηγορούμενος: Όχι, ανέλαβε μετά η πυροσβεστική να κάνει τις έρευνες.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 7 Ιανουαρίου με τις απολογίες των υπολοίπων κατηγορούμενων.

Πηγή: skai.gr

