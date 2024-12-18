Φωτιά σε διαμέρισμα στην πλατεία Αμερικής - Οι καπνοί εγκλώβισαν ενοίκους (βίντεο)

Φωτιά σε διαμέρισμα στην πλατεία Αμερικής ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης.



Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Αντιοχείας και πολύ σύντομα οι καπνοί «πλημμύρισαν» όλο το ακίνητο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωσης σε όσους βρίσκονταν στους πάνω ορόφους. Στην Πυροσβεστική σήμανε αρχικά συναγερμός καθώς υπήρχαν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα εντός του διαμερίσματος.

Πηγή: skai.gr

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, καθώς και αστυνομικοί που βοήθησαν στην απομάκρυνση ενοίκων. Ακριβώς πάνω από το διαμέρισμα που ξέσπασε η φωτιά ήταν ένας ηλικιωμένος στον οποίο οι πυροσβέστες έδωσαν οδηγίες να βγει στο μπαλκόνι και να αναπνέει αργά μέχρι να τον κατεβάσουν. Ένας άλλος άνδρας που είχε αποκλειστεί από τους καπνούς στον πέμπτο όροφο, ενημερώθηκε ότι η φωτιά μαινόταν στον πρώτο, με πυροσβέστες και αστυνομικούς να του ζητούν να παραμείνει στο μπαλκόνι για να αναπνέει.Η φωτιά κατασβέστηκε μια ώρα αργότερα.

