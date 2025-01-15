Διαθέσιμη είναι πλέον η δυνατότητα ανέπαφων πληρωμών με τραπεζική κάρτα για την επιβίβαση σε Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, Τραμ) με τις αστικές συγκοινωνίες να εισέρχονται σε νέα εποχή με πιο φιλικές και ψηφιακές υπηρεσίες μετακίνησης για το επιβατικό κοινό.

Τη νέα υπηρεσία «tap2ride» παρουσίασαν, σήμερα, σε ειδική εκδήλωση στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές κ. Βασίλης Οικονόμου, η Γενική Γραμματέας Μεταφορών κα Δέσποινα Παληαρούτα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου κ. Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ κ. Γιώργος Σπηλιόπουλος, ο Πρόεδρος της HST Α.Ε, θυγατρικής του Όμιλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κ. Γιώργος Αγραφιώτης, η Γενική Διευθύντρια της Visa για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ κα Sevi Vassileva και ο Γενικός Διευθυντής της NBG Pay κ. Χριστόφορος Χατζόπουλος.

Η εναλλακτική δυνατότητα χρήσης -εκτός από ATH.ENA Ticket ή ATH.ENA Card- και τραπεζικής κάρτας (χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης), για τις μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του ομίλου ΟΑΣΑ, προς όφελος του επιβατικού κοινού.

Ο ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο σύμβασης με την Hellas Smart Ticket Α.Ε., θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σε συνεργασία με την LG CNS και με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay, ανέπτυξαν την εφαρμογή του συστήματος ανέπαφων συναλλαγών στις αστικές συγκοινωνίες της πρωτεύουσας.

Με την υπηρεσία tap2ride -η οποία ήταν διαθέσιμη από τον περασμένο Απρίλιο στις λεωφορειακές γραμμές Express του αεροδρομίου- οι επιβάτες μπορούν πλέον να επιβιβάζονται σε όλα τα ΜΜΜ των Συγκοινωνιών Αθηνών και να πληρώνουν το εισιτήριό τους, περνώντας την τραπεζική τους κάρτα ανέπαφα πάνω από τα επικυρωτικά μηχανήματα σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ.

Αντίστοιχα, μπορούν να χρησιμοποιούν την τραπεζική τους κάρτα ακόμα και αν είναι ενσωματωμένη, μέσω κάποιου App, στο κινητό τηλέφωνο (smartphone) ή στο έξυπνο ρολόι (smartwatch) τους. Οι κάρτες πληρωμών που έχουν εκδοθεί από αδειοδοτημένα ιδρύματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν.

Πως λειτουργεί η νέα υπηρεσία

Ο αναβαθμισμένος εξοπλισμός στα επικυρωτικά μηχανήματα, «διαβάζει» την τραπεζική κάρτα και χρεώνει την αξία των διαδρομών στον λογαριασμό του επιβάτη. Τα προϊόντα μετακίνησης που θα ενταχθούν από σήμερα στο σύστημα θα είναι τα βασικά ολόκληρα εισιτήρια(αστικά και αεροδρομίου).

Το νέο σύστημα ανέπαφων συναλλαγών για κάθε επιβίβαση στα ΜΜΜ, διευκολύνει τις μετακινήσεις, καθώς οι επιβάτες δεν χρειάζεται να αναζητούν σημεία πώλησης εισιτηρίων, ή να περιμένουν σε ουρές για την αγορά εισιτηρίων σε εκδοτήρια και ΑΜΕΚ(εκδοτικά μηχανήματα). Επιπλέον, δεν είναι απαραίτητο οι επιβάτες να γνωρίζουν τα προϊόντα μετακίνησης για να επιλέξουν το κατάλληλο.

Οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη νέα υπηρεσία για τις απλές μετακινήσεις τους, με ημερήσια ανώτατη χρέωση, ίση με το κόστος του ημερήσιου εισιτηρίου, δηλαδή 4,10Euro, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετακινήσεων.

Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν την τραπεζική τους κάρτα για μετακινήσεις από και προς το Αεροδρόμιο με τα λεωφορεία Express με χρέωση 5,5Euro και με το Μετρό με χρέωση 9,00 Euro.

Μια εξαιρετικά χρηστική λειτουργία, ιδίως για τους επιβάτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα μετακινήσεων της Αθήνας, όπως οι περιστασιακοί χρήστες των ΜΜΜ, επισκέπτες από άλλες πόλεις και οι τουρίστες.

Οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες αναβαθμίζονται, με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών. Υιοθετώντας λύσεις και τεχνολογίες, όπως οι ανέπαφες πληρωμές «tap2ride», βελτιώνεται η εμπειρία του επιβατικού κοινού, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, τόνισε σχετικά με την εφαρμογή του tap2ride σε όλα τα ΜΜΜ αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: «Η πληρωμή κομίστρου μέσω τραπεζικής κάρτας στις αστικές συγκοινωνίες είναι μια από τις δέκα προτεραιότητες που είχαμε θέσει στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης.

Είναι μια σημαντική υπηρεσία, η οποία:

εκσυγχρονίζει τις αστικές συγκοινωνίες,

προάγει την έξυπνη κινητικότητα,

διευκολύνει τους επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς,

ενθαρρύνει τη χρήση τους από τους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας,

περιορίζει το κόστος μετακινήσεων και

συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων των συγκοινωνιακών φορέων.

Η νέα υπηρεσία αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού που εφαρμόζουμε, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών στις δημόσιες μεταφορές. Ταυτόχρονα αναβαθμίζονται τα μέσα και οι υποδομές τους.

Βέβαια, απαιτείται ακόμη χρόνος, επιμονή και μεγάλη προσπάθεια, για να διαμορφώσουμε τις συνθήκες βιώσιμης αστικής κινητικότητας που θέλουμε και επιδιώκουμε.

Προχωράμε, με σχέδιο και σταθερά και μεθοδικά βήματα, για να αλλάξουμε μια δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εδώ και πολλά χρόνια, και για να εξασφαλίσουμε - στο δημόσιο σύστημα μεταφορών - υποδομές και μέσα τα οποία θα βρίσκονται στην υπηρεσία των πολιτών για πολλά χρόνια στο μέλλον».

Ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Βασίλης Οικονόμου, σημείωσε: «Η εισαγωγή των ανέπαφων πληρωμών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, Τραμ) αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της δημόσιας συγκοινωνίας της πόλης μας και στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών. Η νέα υπηρεσία "Τap2Ride" παρέχει στους επιβάτες έναν εύκολο, γρήγορο και ασφαλή τρόπο για τις μετακινήσεις τους, χωρίς την ανάγκη για φυσικά εισιτήρια ή μετρητά, αφού πλέον με την ανέπαφη πληρωμή μέσω του κινητού ή πιστωτικής κάρτας, θα μπορεί να κινείται σε όλο το σύστημα των μέσων μεταφοράς. Αυτό το σύστημα δεν διευκολύνει μόνο καθημερινά τους πολίτες, αλλά ενισχύει και την εμπειρία των τουριστών, προωθώντας παράλληλα την Αθήνα ως μία από τις σύγχρονες έξυπνες πόλεις της Ευρώπης.

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεσμεύονται να συνεχίσουν με σταθερά βήματα την αναβάθμιση του δημόσιου συγκοινωνιακού συστήματος, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, την άμεση ικανοποίησή τους και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της πόλης. Είμαι περήφανος για αυτή τη σημαντική εξέλιξη και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ακούραστα για να προσφέρουμε στους πολίτες καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω σύγχρονων, βιώσιμων και εύχρηστων συγκοινωνιακών υπηρεσιών».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου κ. Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, ανέφερε: «Για το Υπερταμείο είναι πολύ σημαντική μέρα καθώς οι αστικές συγκοινωνίες αποτελούν για εμάς πρώτη προτεραιότητα.

Η εφαρμογή, από σήμερα, της πρωτοποριακής υπηρεσίας Tap2Ride στις Συγκοινωνίες Αθηνών, είναι ένα ακόμα βήμα προς τη βελτίωση των μεταφορών της πρωτεύουσας. Ο στόχος του Υπερταμείου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την παροχή καλύτερων, συχνότερων, πιο ποιοτικών, πιο φιλικών προς το περιβάλλον συγκοινωνιών υπηρετείται με διαρκή προσαρμογή των υπηρεσιών μας στις ανάγκες της πόλης, των επιβατών και του περιβάλλοντος».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, κ. Γιώργος Σπηλιόπουλος, τόνισε σχετικά: «Είναι μια ημέρα - ορόσημο η σημερινή για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Η πλήρης εφαρμογή του συστήματος ανέπαφων συναλλαγών, που δίνει τη δυνατότητα χρήσης τραπεζικής κάρτας για κάθε επιβίβαση σε ΜΜΜ αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, συνιστά ένα μεγάλο βήμα για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. Τόσο των τακτικών χρηστών των ΜΜΜ, όσο και των επισκεπτών / τουριστών της πόλης.

Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ομίλου ΟΑΣΑ για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του. Η αξιοποίηση της τεχνολογικής λύσης «contactless» με τη χρήση τραπεζικών καρτών EMV, κατατάσσει τις Συγκοινωνίες Αθηνών στη λίστα των ευρωπαϊκών μητροπολιτικών φορέων που εφαρμόζουν πρακτικές "έξυπνων" πόλεων και προάγουν τις βιώσιμες αστικές μετακινήσεις».

Αναφερόμενος στην πορεία υλοποίησης του έργου, ο Πρόεδρος της HST Α.Ε, θυγατρικής του Όμιλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κ. Γιώργος Αγραφιώτης, σημείωσε: «Σήμερα παρουσιάζουμε ένα έργο που αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του ΟΑΣΑ, ένα έργο που χρηματοδότησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σε συνεργασία με τον τεχνολογικό μας πάροχο, την LG CNS Κορέας. Στο έργο αυτό εφαρμόστηκε ένα πραγματικά αποτελεσματικό και αξιόπιστο μοντέλο ανάθεσης και διοίκησης έργου, χωρίς κατακερματισμούς ευθυνών και με καθαρές αρμοδιότητες των εμπλεκομένων μερών. Ένα μοντέλο που στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πιστεύουμε ότι πρέπει να αποτελέσει πρότυπο για αντίστοιχα έργα».

H Γενική Διευθύντρια Ελλάδας, Ισραήλ, Μάλτας και Κύπρου για τη Visa, κα Sevi Vassileva δήλωσε: «Σήμερα, με τη συνδρομή της Visa, εγκαινιάζεται μια νέα εποχή για την αστική κινητικότητα στην Αθήνα. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας από περισσότερα από 800 αντίστοιχα έργα αστικής κινητικότητας παγκοσμίως, εισάγουμε μια λύση που αναβαθμίζει την εμπειρία των επιβατών καθώς καθιστά τη μετακίνηση ταχύτερη και ευκολότερη, μειώνει το κόστος λειτουργίας εξαλείφοντας την ανάγκη για χάρτινα εισιτήρια και προωθεί βιώσιμες συμπεριφορές. Επιπλέον, καθώς η Αθήνα συνεχίζει να αναπτύσσεται ως ένας δημοφιλής προορισμός για όλη τη διάρκεια του χρόνου, το tap2ride κάνει τις μετακινήσεις πιο εύκολες και για τους επισκέπτες της πόλης. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε τον μετασχηματισμό των δημόσιων συγκοινωνιών στην Αθήνα με την εισαγωγή των ψηφιακών πληρωμών, όπως κάναμε σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις».

O Γενικός Διευθυντής της NBG Pay, κ. Χριστόφορος Χατζόπουλος, επισήμανε: «Στην NBG Pay, πιστεύουμε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να βελτιώσουν την καθημερινότητα όλων μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που με την τεχνογνωσία μας μπορέσαμε να συνεισφέρουμε στην υλοποίηση του tap2ride. Μέσω της συνεργασίας μας αυτής με τον ΟΑΣΑ συμβάλλουμε ενεργά στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων συγκοινωνιών, κάνοντας παράλληλα τις ανέπαφες πληρωμές μια εύκολη, ασφαλή και γρήγορη εμπειρία για τους πολίτες της Αθήνας και των επισκεπτών της. Με την υπηρεσία tap2ride επιταχύνεται η διαδικασία επιβίβασης και προάγεται η βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη, καθιστώντας τις μετακινήσεις πιο προσβάσιμες για όλους. Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται για την υπηρεσία που αλλάζει τα δεδομένα στις αστικές συγκοινωνίες, αποτελώντας ένα ακόμη βήμα προς την ψηφιακή αναβάθμιση των αστικών μεταφορών».

Έναρξη εφαρμογής συστήματος ανέπαφων πληρωμών- EMV "Ταξιδέψτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς του ΟΑΣΑ με την κάρτα ανέπαφων πληρωμών σας"

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις ανέπαφες πληρωμές στις αστικές συγκοινωνίες

Ερ. 1.​Τι είναι η ανέπαφη πληρωμή με τραπεζική κάρτα που εισάγεται ως εναλλακτικός τρόπος πληρωμής για τις μετακινήσεις στα ΜΜΜ αρμοδιότητας ΟΑΣΑ;

Η ανέπαφη κάρτα πληρωμών είναι ο πιο σύγχρονος και εύκολος τρόπος να πληρώνετε για τις μετακινήσεις σας! Απλώς χρησιμοποιήστε την τραπεζική σας κάρτα - είτε φυσική είτε ψηφιακή μέσω κινητού ή smartwatch (Apple Pay, Google Pay) - για άμεση και ασφαλή ανέπαφη πληρωμή εισιτηρίων, χωρίς να χρειάζεστε επιπλέον κάρτες ή εισιτήρια (Athena ticket ή Athena card).

Ερ. 2.​Μπορώ να χρησιμοποιήσω την τραπεζική μου κάρτα για να επιβιβαστώ στα Μ.Μ.Μ. του ΟΑΣΑ;

Φυσικά! Απλά περάστε την τραπεζική σας κάρτα Visa ή Mastercard ανέπαφα από τα επικυρωτικά μηχανήματα για να πληρώσετε το εισιτήριό σας. Σημείωση: Οι κάρτες Maestro και άλλα σχήματα όπως JCB, AMEX, Diners, Discover ή China UnionPay δεν υποστηρίζονται προς το παρόν.

Ερ. 3.​Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης ανέπαφης κάρτας πληρωμών για τις μετακινήσεις;

Η ανέπαφη κάρτα πληρωμών κάνει τις μετακινήσεις σας πιο εύκολες και γρήγορες! Δεν χρειάζεστε λογαριασμό, δεν χρειάζεται να αγοράζετε εισιτήρια εκ των προτέρων ή να γνωρίζετε τα διαθέσιμα προϊόντα κομίστρου. Απλώς πραγματοποιείτε την πληρωμή ανέπαφα και ξεκινάτε τη διαδρομή σας.

Ερ. 4.​Πότε είναι διαθέσιμη προς χρήση η ανέπαφη κάρτας πληρωμών για τις μετακινήσεις;

Είναι ήδη διαθέσιμη σε όλα τα Μ.Μ.Μ. αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Μετρό, Τραμ, Λεωφορεία, Τρόλεϊ).

Ερ. 5. Ποια είναι η τιμή της μετακίνησης με ανέπαφη κάρτα πληρωμών;

Η τιμή είναι ίδια με τις ισχύουσες τιμές κομίστρου, όπως 1,20 Euro για το ενιαίο εισιτήριο διάρκειας 90' ή 5,50 Euro για τα express λεωφορεία προς το αεροδρόμιο. Σημείωση: Η χρήση ανέπαφων καρτών πληρωμών δεν υποστηρίζει εκπτωτικά κόμιστρα (π.χ. φοιτητικά).

Ερ. 6.​Μπορώ να χρησιμοποιήσω την ψηφιακή τραπεζική μου κάρτα από το κινητό μου για τις μετακινήσεις;

Φυσικά! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τραπεζική σας κάρτα σε ψηφιακή μορφή μέσω εφαρμογών όπως το Apple Pay ή το Google Pay. Ο τρόπος χρήσης είναι ίδιος με αυτόν της κάρτας ανέπαφων συναλλαγών στη φυσική της μορφή. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές όπως smartwatches, με τις οποίες έχετε συνδέσει την τραπεζική σας κάρτα.

Προσοχή: Για το σύνολο της διαδρομής σας (συμπεριλαμβανομένων των μετεπιβιβάσεων), πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ίδια συσκευή ή κάρτα ανέπαφων συναλλαγών EMV. Αν χρησιμοποιήσετε διαφορετική συσκευή ή κάρτα κατά την αποβίβαση ή τη μετεπιβίβαση, το σύστημα θα σας χρεώσει σαν να είστε νέος επιβάτης.

Ερ. 7.​Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω κάρτα ανέπαφων πληρωμών ή την έξυπνη συσκευή μου για τις μετακινήσεις μου;

Όπως χρησιμοποιείτε και σήμερα την κάρτα ή το εισιτήριο ATH.ENA. Πλησιάζετε την τραπεζική κάρτα ή την έξυπνη συσκευή σας στο επικυρωτικό, πραγματοποιείται η συναλλαγή, ελέγχετε το οπτικό και ακουστικό σήμα του επικυρωτικού και συνεχίζετε τη διαδρομή σας. Ανάλογα με τη διαδρομή που πραγματοποιείτε, χρεώνεστε ακριβώς το ίδιο αντίτιμο όπως με τους υπάρχοντες τύπους κομίστρου.

Οθόνη επικυρωτικού με πράσινη ένδειξη επιτυχημένης επικύρωσης

Συμβουλή: Αφαιρέστε την κάρτα ή τη συσκευή από το πορτοφόλι ή την τσάντα σας πριν την ανέπαφη συναλλαγή. Επίσης, φροντίστε η κάρτα πληρωμών να μην έρχεται σε επαφή με άλλες κάρτες ανέπαφων συναλλαγών, για να εξασφαλίσετε την ορθή λειτουργία του επικυρωτικού μηχανήματος!!!

Ερ. 8.​Ποια προϊόντα κομίστρου θα υποστηρίζονται από το σύστημα ανέπαφων πληρωμών- EMV;

Με το σύστημα ανέπαφων πληρωμών, υποστηρίζονται τα βασικά προϊόντα κομίστρου πλήρους τιμής:

1. Ενιαίο 90 λεπτών 1,2Euro - με πλαφόν στην ημερήσια χρέωση, ίσο με το κόστος του ημερήσιου εισιτηρίου, δηλαδή 4,10Euro. (εάν κάνετε περισσότερες από 4 μετακινήσεις )

2. Μετρό αεροδρόμιο 9 Euro

3. Λεωφορείων express 5.5Euro

Ερ. 9. Ποιος είναι ο χρόνος ισχύος των εισιτηρίων όταν χρησιμοποιώ την ανέπαφη κάρτα πληρωμών για τις μετακινήσεις μου;

Ο χρόνος ισχύος είναι ο ίδιος με αυτόν των εισιτηρίων που πληρώνετε με το ATH.ENA Ticket ή την ATH.ENA Card. Για παράδειγμα, για το λεωφορείο express αεροδρομίου ισχύει μία διαδρομή ανεξαρτήτως χρόνου, ενώ για το ενιαίο εισιτήριο στην αστική ζώνη, η διάρκεια είναι 90 λεπτά από την επικύρωση.

Ερ. 10.​Μπορώ να χρησιμοποιήσω Apple Pay ή Google Pay πορτοφόλι με το κινητό ή το smartwatch μου;

Ναι, εάν είναι συνδεδεμένο με κάρτα πληρωμής Visa ή Mastercard.

Ερ. 11.​Υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις από τη χρήση της κάρτας ανέπαφων πληρωμών για τις μετακινήσεις μου;

Δεν υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις, πληρώνετε μόνο την αξία των εισιτηρίων που αντιστοιχούν στις μετακινήσεις σας.

Ερ. 12.​Πως γνωρίζω εάν η κάρτα πληρωμής μου είναι ανέπαφη;

Μια κάρτα ανέπαφων πληρωμών έχει το σύμβολο . Ωστόσο, κάποιες ανέπαφες κάρτες ενδέχεται να μην είναι ακόμη συμβατές για αυτού του είδους τη χρήση ή, εάν έχουν εκδοθεί πρόσφατα, μπορεί να απαιτείται να ενεργοποιηθούν με μια ειδική συναλλαγή αρχικοποίησης "chip & PIN" για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμή μετακινήσεων στο δίκτυο του ΟΑΣΑ. Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την κάρτα σας, επικοινωνήστε με τον εκδότη της κάρτας σας.

Ερ. 13.​Είμαι δικαιούχος μειωμένου κομίστρου. Μπορώ να χρησιμοποιήσω ανέπαφη κάρτα πληρωμών για τις μετακινήσεις μου;

Το σύστημα ανέπαφων πληρωμών EMV υποστηρίζει μόνο προϊόντα κομίστρου πλήρους τιμής. Επομένως, εάν χρησιμοποιήσετε κάρτα ανέπαφων πληρωμών, θα χρεωθείτε με το αντίστοιχο προϊόν κομίστρου πλήρους τιμής, ανεξάρτητα από το αν είστε δικαιούχος μειωμένου κομίστρου.

Ερ. 14.​Σε περίπτωση μετακίνησης οικογένειας ή γκρουπ ατόμων μπορώ να χρησιμοποιήσω την ίδια κάρτα ανέπαφων συναλλαγών;

Καθώς το σύστημα κομίστρου της Αθήνας είναι ενιαίο με ισχύ σε όλα τα Μ.Μ.Μ. για 90' λεπτά, για κάθε αξία μετακίνησης πλήρους κομίστρου, απαιτείται η χρήση ξεχωριστής κάρτας ανέπαφων συναλλαγών και δεν μπορεί να εφαρμοστεί η χρήση ίδιας κάρτας ανέπαφων συναλλαγών για τις μετακινήσεις οικογένειας ή γκρουπ ατόμων. Η δυνατότητα αυτή θα είναι διαθέσιμη σε μεταγενέστερο χρόνο μόνο για μετακινήσεις με χρήση τύπων κομίστρου χωρίς ενιαία ισχύ (πχ λεωφορεία express αεροδρομίου).

Ερ. 15.​Μπορώ να μετακινηθώ εάν η επικύρωση μου με την κάρτα ανέπαφων πληρωμών δεν ήταν επιτυχής;

Εάν η ανέπαφη πληρωμή σας δεν γίνει αποδεκτή, τότε στην οθόνη της συσκευής επικύρωσης θα εμφανιστεί κόκκινη ένδειξη με το αντίστοιχο μήνυμα ανεπιτυχούς συναλλαγής. Σε αυτή την περίπτωση, η μετακίνηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καθώς δεν θα υπάρχει νόμιμος τίτλος μεταφοράς.

Ερ. 16.​Σε περίπτωση που επικυρώσω την τραπεζική μου κάρτα για δεύτερη φορά κατά λάθος στο ίδιο επικυρωτικό, θα χρεωθώ για δεύτερη φορά;

Όχι. Σε περίπτωση που επικυρώσετε για δεύτερη φορά την ίδια κάρτα, εντός 90 λεπτών, δεν θα χρεωθείτε δεύτερη φορά.

Ερ. 17.​Σε περίπτωση που δεν έχω αρκετό υπόλοιπο στην κάρτα μου, τι συμβαίνει;

Σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου, το επικυρωτικό θα επικοινωνήσει με το κεντρικό σύστημα και θα εντάξει την κάρτα σας στη λίστα μη αποδεκτών καρτών. Στην επόμενη διαδρομή σας δεν θα σας επιτρέψει την επικύρωση.

Ερ. 18.​Πώς μπορώ να αποδείξω ότι επικύρωσα με επιτυχία την κάρτα ανέπαφων πληρωμών μου - Πως γίνεται ο έλεγχος;

Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τις οδηγίες του προσωπικού ελέγχου και να επιδείξετε την τραπεζική κάρτα(σε φυσική ή ψηφιακή μορφή) με την οποία πραγματοποιήσατε τη συναλλαγή πληρωμής στη συσκευή επικύρωσης.

Εάν η κάρτα βρίσκεται στη λίστα με τις επικυρώσεις των τελευταίων 90 λεπτών στο όχημα, η κάρτα είναι έγκυρη. Εάν η κάρτα δεν περιλαμβάνεται στη λίστα με τις πρόσφατες επικυρώσεις, η κάρτα δεν είναι έγκυρη.

Μια συναλλαγή θεωρείται έγκυρη όταν :

1. Είναι εντός του χρονικού ορίου.

2. Η κάρτα έχει επαρκές ποσό για να γίνει η χρέωση.

3. Η κάρτα δεν ανήκει στη μαύρη λίστα (Λίστα 'Αρνησης)

Ενδείξεις κινητής συσκευής ελέγχου - Έγκυρο αποτέλεσμα

Ενδείξεις κινητής συσκευής ελέγχου - Μη έγκυρο αποτέλεσμα

Μια συναλλαγή θεωρείται μη έγκυρη όταν:

1. Η κάρτα είναι σε Μαύρη Λίστα - Μη εξουσιοδοτημένη

2. Δεν υπάρχει συναλλαγή με αυτήν την κάρτα στο σύστημα

3. Έχει υπερβεί το χρονικό όριο

Ερ. 19.​Γιατί μπορεί η κάρτα ανέπαφων πληρωμών μου εμφανίζεται ως μη εξουσιοδοτημένη, ενώ έχω ήδη πραγματοποιήσει με αυτήν συναλλαγές για μετακινήσεις;

Πιθανοί λόγοι είναι:

Η κάρτα να έχει λήξει.

Η κάρτα να έχει καταστραφεί.

Η κάρτα να βρίσκεται στη λίστα μη αποδεκτών καρτών (δεν ενεργοποιήθηκε, χάθηκε, κλάπηκε,…).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον εκδότη της κάρτας σας.

Ερ. 20.​Σε περίπτωση που η κάρτα μου είναι στη λίστα άρνησης ή μη αποδεκτών καρτών, πώς μπορώ να την ξεμπλοκάρω;

Εάν η κάρτα σας έχει εισαχθεί στη λίστα μη αποδεκτών καρτών λόγω μη επαρκούς υπολοίπου, πρέπει απλώς να μεριμνήσετε για την αύξηση του υπολοίπου του λογαριασμού σας.

Το σύστημα διαθέτει έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό, βάση κανόνων MTT, αυτόματου επαναλαμβανόμενου ελέγχου της κατάστασης της κάρτας, ώστε να την αφαιρέσει από τη λίστα μη αποδεκτών καρτών, με την αναπλήρωση του υπολοίπου της και την διευθέτηση των εκκρεμών συναλλαγών πληρωμής. Πιο συγκεκριμένα, εάν το τραπεζικό σας υπόλοιπο είναι επαρκές, στην επόμενη επικύρωση που θα κάνετε θα ενεργοποιηθεί μια αυτόματη διαδικασία από το κεντρικό σύστημα που θα αφαιρέσει την κάρτα σας από τη λίστα άρνησης.

Εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας είναι αρκετό για να καλύψει το ποσό που έχετε χρεωθεί από την προηγούμενη διαδρομή σας, τότε το σύστημα θα ξεμπλοκάρει την κάρτα σας

Προσοχή! Στην πρώτη επικύρωση αφού έχτε βάλει υπόλοιπο στον τραπεζικό σας λογαριασμό και εφόσον η κάρτα σας εξακολουθεί να βρίσκεται στη λίστα άρνησης, θα απορριφθεί. Σύμφωνα με τους κανόνες του EMV για την ενημέρωση της λίστας μη αποδεκτών καρτών ο κύκλος ενημέρωσης μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 20 λεπτά. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε το portal πελατών και να υποβάλετε το αίτημά σας για διαγραφή της κάρτας σας από τη λίστα άρνησης.

Ερ. 21.​Εάν η κάρτα βρίσκεται στη λίστα μη αποδεκτών καρτών σημαίνει ότι δεν θα μπορώ να τη χρησιμοποιήσω για άλλους τύπους συναλλαγών πληρωμής;

Η ένταξη της κάρτας στη λίστα μη αποδεκτών καρτών, αφορά αποκλειστικά το σύστημα ΟΑΣΑ και η κάρτα δεν μπλοκάρεται από τις υπόλοιπες συναλλαγές. Η κάρτα παραμένει στο σύστημα ΟΑΣΑ στη λίστα μη αποδεκτών καρτών, μέχρι την διευθέτηση εκκρεμών χρεώσεων ή την αποκατάσταση της κατάστασης της.

Ερ. 22.​Πως μπορώ να λάβω επιβεβαίωση πληρωμής;

Η πληρωμή θα εμφανιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο στο αντίγραφο της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού σας. Επιπλέον το ιστορικό των ταξιδιών σας θα είναι διαθέσιμο στο portal χρηστών: https://oasa.littlepay.com/

Αν ανοίξετε το link, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας και τον αριθμό της κάρτας ανέπαφων συναλλαγών, θα είναι διαθέσιμο το ιστορικό των συναλλαγών πληρωμής για μετακινήσεις.

Ερ. 23.​Πρέπει να κάνω εγγραφή για να αποκτήσω πρόσβαση στην πύλη χρηστών;

Όχι, δεν χρειάζεται εγγραφή για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πύλη χρηστών. Απλώς χρειάζεται να εισαγάγετε την κάρτα ανέπαφων πληρωμών σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ιστορικό των μετακινήσεών σας.

Ερ. 24.​Πως θα εμφανίζονται οι πληρωμές στο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού της κάρτας ανέπαφων πληρωμών;

Θα εμφανίζονται με τη μορφή μίας συναλλαγής ανά μετακίνηση. Μπορείτε να δείτε την πληρωμή της αξίας του εισιτηρίου στο αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού σας.

Ερ. 25.​Πότε γίνεται η χρέωση του αντιτίμου των εισιτηρίων;

Οι εξουσιοδοτήσεις για τις συναλλαγές συγκεντρώνονται στο τέλος της ημέρας, εκτός και αν έχει συμπληρωθεί η μέγιστη αξία χρέωσης για μία συγκεκριμένη κάρτα πληρωμής, όπου οι εξουσιοδοτήσεις αποστέλλονται τη χρονική στιγμή της συμπλήρωσης του ορίου.

Ερ. 26. ​Έλαβα μία ειδοποίηση από τον εκδότη της κάρτας μου με την ένδειξη ότι στην κάρτα MasterCard έγινε μία χρέωση τη στιγμή της επικύρωσης. Είναι αυτή μία τυπική διαδικασία;

Ναι, είναι μία τυπική διαδικασία που εφαρμόζεται από τα σχήματα πληρωμών που υποστηρίζονται από τη Mastercard, την πρώτη φορά που εμφανίζεται ως συναλλαγή μία κάρτα ανέπαφων πληρωμών, ως εγγύηση πρώτης χρήσης. Η χρέωση αυτή επιστρέφεται κατά την εκκαθάριση της συναλλαγής.

Ερ. 27.​Που απευθύνομαι εάν έχω αμφιβολίες ή ερωτήματα για τις συναλλαγές μου;

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης ΟΑΣΑ στα τηλ: 210-8200822, 8200801, 8200908.

Ερ. 28.​Που απευθύνομαι σε περίπτωση αμφισβήτησης της χρέωσης για την πληρωμή μετακίνησης;

Στο Τραπεζικό ίδρυμα της τήρησης του λογαριασμού της κάρτας ανέπαφων πληρωμών, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που θα κάνατε για κάθε συναλλαγή που αμφισβητείτε.

