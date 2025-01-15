Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Κλειστή είναι αυτήν την ώρα η Παλιά Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης (πλέον παράδρομος της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας) στο ύψος του Σχηματαρίου λόγω συσσώρευσης υδάτων. Αυτήν τη στιγμή υπάρχει αυτοκίνητο εγκλωβισμένο στο σημείο.

Χρονίζον πρόβλημα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι της περιοχής, καθώς δεν υπάρχει στο σημείο αγωγός ομβρύων υδάτων, με αποτέλεσμα πολύ συχνά να συσσωρεύονται ύδατα επί του κεντρικού δρόμου.

Πηγή: skai.gr

