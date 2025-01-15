Σε μια νέα ψηφιακή εποχή, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μετακίνησης προς το επιβατικό κοινό, «μπαίνουν» οι Συγκοινωνίες Αθηνών.

Το σύστημα των ανέπαφων πληρωμών με τραπεζική κάρτα και ψηφιακό πορτοφόλι μέσω των ενεργοποιημένων συσκευών (smartphone, smartwatch) είναι πλέον διαθέσιμο σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, Τραμ).

Σήμερα Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ο ΟΑΣΑ, θα παρουσιάσουν το νέο σύστημα ανέπαφων πληρωμών «tap2ride» με χρήση τραπεζικής κάρτας για επιβίβαση σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας των Συγκοινωνιών Αθηνών.

Έτσι, οι επιβάτες, εκτός από ATH.ENA Ticket ή ATH.ENA Card, θα μπορούν να χρησιμοποιούν και τη χρεωστική - πιστωτική - προπληρωμένη τους κάρτα ή το «έξυπνο» κινητό τους τηλέφωνο για να επιβιβάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Να θυμίσουμε πως από τον περασμένο Απρίλιο είχε ξεκινήσει πιλοτικά η εφαρμογή του συστήματος ανέπαφων πληρωμών στα λεωφορεία των γραμμών Express του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Χ93, Χ95, Χ96, Χ97).

Οι επιβάτες που θα χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ θα έχουν την δυνατότητα εναλλακτικά να πληρώνουν το εισιτήριό τους ανέπαφα, περνώντας την τραπεζική τους κάρτα πάνω από τα επικυρωτικά μηχανήματα με τη σχετική ένδειξη των ανέπαφων συναλλαγών και να χρεώνεται η αξία της διαδρομής στον λογαριασμό του επιβάτη.

Με τη νέα αυτή υπηρεσία, η Αθήνα εντάσσεται στη λίστα των ευρωπαϊκών πόλεων, όπως η Μαδρίτη, το Μιλάνο, και το Λονδίνο που δίνουν τη δυνατότητα στους επιβάτες να μετακινούνται με απλό, ασφαλή και άνετο τρόπο, συμβάλλοντας στην αύξηση της χρήσης των ΜΜΜ.

«Οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων και στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των χρηστών, με τις ανέπαφες πληρωμές (tap & pay) να προσφέρουν μια ασφαλή και ανεμπόδιστη εμπειρία για τους επιβάτες και τους διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς που αναζητούν εύκολη, άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες» αναφέρουν στελέχη του ΟΑΣΑ.

Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΣΑ αξιοσημείωτη είναι η διείσδυση της εφαρμογής EMV - Tap & Pay, στους επιβάτες που μετακινούνται με τις λεωφορειακές γραμμές Express Αεροδρομίου, αφού η πληρωμή με τραπεζικές κάρτες έχει αυξανόμενο ρυθμό.

Από την έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής, έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία περισσότεροι από 90.000 χρήστες και ο μέσος όρος συναλλαγών ανέρχεται σε ποσοστό 9% επί του συνόλου των συναλλαγών που πραγματοποιούνται επί των οχημάτων Express.

Τα οφέλη για τον επιβάτη

Με την εφαρμογή της χρήσης τραπεζικών καρτών για την επιβίβαση στα ΜΜΜ, το επιβατικό κοινό δεν θα χρειάζεται:

Να προμηθευτεί εισιτήριο μέσω των εκδοτηρίων ή των εκδοτικών μηχανημάτων (ΑΜΕΚ).

Να γνωρίζει τα διαθέσιμα προϊόντα μετακίνησης για να επιλέξει το κατάλληλο. Το σύστημα στην πλήρη ανάπτυξη του θα χρεώνει στον επιβάτη το πιο οικονομικό προϊόν κομίστρου, με βάση τις μετακινήσεις του. Μια εξαιρετικά χρηστική λειτουργία για τους επιβάτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα μετακινήσεων της Αθήνας, όπως οι επισκέπτες από άλλες πόλεις και οι τουρίστες.

Να αναζητήσει σημεία πώλησης, ή να περιμένει σε ουρές για την αγορά εισιτηρίου, προκειμένου να μετακινηθεί με τα ΜΜΜ.

