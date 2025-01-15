Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν οι τρεις αστυνομικοί οι οποίοι έκαναν τον αλκοτέστ στον 45χρονο οδηγό της Πόρσε και στη συνέχεια τον άφησαν ελεύθερο παραδίδοντας μάλιστα τα κλειδιά του οχήματος σε άλλο πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, παρότι το Σάββατο είχε υποστηριχθεί ότι αποτελεί πάγια πρακτική το να αποφεύγονται τα αυτόφωρα και να μην ενημερώνονται οι εισαγγελείς για τις περιπτώσεις μέθης (για μετρήσεις άνω του 0,60 Ml όπως προβλέπει ο νόμος) και υπό το βάρος των νέων στοιχείων που διαρκώς έρχονται στο φως, σήμερα διαβιβάστηκε στην αστυνομική διεύθυνση Χανίων η απόφαση για διαθεσιμότητα των τριών αστυνομικών.

Στο μεταξύ, την Κυριακή, οι τρεις τους οδηγήθηκαν ενώπιον της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων και αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση.

Χθες Τρίτη, ανακοινώθηκε το «ξήλωμα» της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων με εντολή Μητσοτάκη ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι αλλαγές θα ανακοινωθούν μαζί με τις τακτικές κρίσεις, πιθανότατα μέχρι την Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

