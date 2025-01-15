Τη διαδικασία αφύπνισης του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας έχουν ξεκινήσει οι γιατροί στον Ευαγγελισμό, σύμφωνα με πληροφορίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω διαδικασία είναι περίπλοκη και μπορεί να χρειαστεί μέρες.

Ο αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στον «Ευαγγελισμό».

Την περασμένη Παρασκευή υπεβλήθη σε έκτακτο χειρουργείο λόγω αιμορραγικού επεισοδίου.

Ο 95χρονος ιεράρχης παρακολουθείται στενά από ιατρική ομάδα με επικεφαλής την καθηγήτρια Αναστασία Κοττανίδου.

Υπενθυμίζεται ότι στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, 95 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα από τα Τίρανα.

Από 30 Δεκεμβρίου ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Τιράνων με ίωση. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, παρουσίασε γαστρορραγία και κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στον «Ευαγγελισμό».

Πηγή: skai.gr

