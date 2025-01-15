Τη διαδικασία αφύπνισης του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας έχουν ξεκινήσει οι γιατροί στον Ευαγγελισμό, σύμφωνα με πληροφορίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω διαδικασία είναι περίπλοκη και μπορεί να χρειαστεί μέρες.
Ο αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στον «Ευαγγελισμό».
Την περασμένη Παρασκευή υπεβλήθη σε έκτακτο χειρουργείο λόγω αιμορραγικού επεισοδίου.
Ο 95χρονος ιεράρχης παρακολουθείται στενά από ιατρική ομάδα με επικεφαλής την καθηγήτρια Αναστασία Κοττανίδου.
Υπενθυμίζεται ότι στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, 95 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα από τα Τίρανα.
Από 30 Δεκεμβρίου ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Τιράνων με ίωση. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, παρουσίασε γαστρορραγία και κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στον «Ευαγγελισμό».
- Σχηματάρι: Αυτοκίνητο βούλιαξε στα νερά στην Παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης - Κλειστός ο δρόμος
- Προφυλακίστηκε ο 45χρονος για το φονικό τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε 22χρονο στα Χανιά - Τι είπε ο πατέρας του θύματος
- Χανιά: Στον ανακριτή ο 45χρονος για το φονικό τροχαίο στα Χανιά με θύμα τον 22χρονο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.