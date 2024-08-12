Πού γίνονται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων λόγω του φωτιάς στη βόρεια και ανατολική Αττική:

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αττική πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας στους εξής δρόμους:

1) Είσοδος οικισμού Βαρνάβα.

2) Λεωφόρος Μαραθώνος, από την οδό Μ. Αλεξάνδρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λίμνη Μαραθώνα.

3) Μαντά και Καπανδριτίου στο ρεύμα προς Βαρνάβα.

4) Έξοδος χωριού Γραμματικού.

5) Λεωφόρος Μαραθώνος και Αναπαύσεως.

6) Λεωφόρος Μαραθώνος και Εχετλού.

7) Λεωφόρος Διονύσου και Αγ. Ιωάννου.

8) Κόμβος Αγ. Στεφάνου.

9) Λεωφόρος Διονύσου και Δημοκρατίας.

10) Βασιλέως Γεωργίου Β' και Ιπποκράτους.

11) Κλεισθένους και Αναπαύσεως.

12) Πεντέλης και Αναπαύσεως.

13) Πλατεία Παλαιάς Πεντέλης.

14) Ελαιώνων και λεωφόρο Μαραθώνος.

15) Ελ. Βενιζέλου και λεωφόρο Μαραθώνος.

16) Κύπρου και λεωφόρο Μαραθώνος.

17) Χρ. Αδαμοπούλου και λεωφόρο Μαραθώνος.

18) Λεωφόρος Διονύσου και λεωφόρος Μαραθώνος.

19) Ξενίας και Αγ. Παντελεήμονος.

20) Λ. Διονύσου στο ύψος του γηπέδου Διονύσου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Διόνυσο.

21) Μιαούλη και Κολοκοτρώνη.

22) Σουλίου και Δημοκρατίας.

23) Σουλίου και λεωφόρος Μαραθώνος.

24) Λεωφόρος Μαραθώνος και Δημοκρατίας.

25) Λεωφόρος Μαραθώνος και Φλέμινγκ.

26)Λεωφόρος Μαραθώνος και Αττική Οδός.

27) Λεωφόρος Μαραθώνος και Σταυρός.

28) Πλατεία Σταμάτας και Μ. Αλεξάνδρου.

29)Ανθούσας και Ιάσωνος.

30) Λεωφόρος Μαραθώνος και Αρτέμιδος.

31) Λεωφόρος Διονύσου και Αρτέμιδος -κλειστή η Αρτέμιδος.

32) Λάμπη Σουβαλιώτη έμπροσθεν καφετέρειας «Παλιάτσος».

33) Ελ. Βενιζέλου έμπροσθεν Ιεράς Μονής Πεντέλης.

34)Τσαλδάρη και Σωκράτους.

35)Λεωφόρος Μαραθώνος και Σπάτων.

36) Πλατεία Γραμματικού.

37) Μεγαρίδος και Αρτέμιδος.

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε κίνηση προς τις περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές και να ακολουθούν, για τη δική τους ασφάλεια, τις οδηγίες που εκδίδονται για εκκένωση περιοχών.

