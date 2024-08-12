Αλλαγή τιμολογίου ρεύματος με ένα κλικ με την εφαρμογή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Από απλός ψηφιακός καταγραφέας του εμβολιασμού για τον COVID σε mega-εφαρμογή.

Από τα τέλη του 2021, όταν έγινε το πρώτο βήμα και στο Gov.gr Wallet προστέθηκαν η δυνατότητα αποθήκευσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων COVID ( εμβολιασμός, νόσηση ή διαγνωστικός έλεγχος) αλλά και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας σε ψηφιακή μορφή έχει κυλήσει πάρα πολύ νερό στο αυλάκι.

Πλέον μιλάμε για μια πολυ-εφαρμογή που διαρκώς εμπλουτίζεται για να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη.

Η γενική αρχή είναι να μπορούμε να δίνουμε με ένα κλικ στην εφαρμογή την εξουσιοδότηση στον φορέα ή αρχή από τον οποίο επιθυμούμε μια υπηρεσία να αντλήσει τα προσωπικά μας στοιχεία από το Δημόσιο αντί να τα συγκεντρώσουμε εμείς και στη συνέχεια να τα υποβάλουμε ηλεκτρονικά.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ήδη ολοκληρώσει την προεργασία και πιθανότατα από τον επόμενο μήνα να μπορεί να εφαρμοστεί μέσω του wallet, η δυνατότητα αλλαγής παρόχου ενέργειας απαντώντας απλά σε ένα μήνυμα που θα έρχεται στο κινητό μας τηλέφωνο.

Μια δυνατότητα που θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμη καθώς με το νέο τοπίο στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος και τις συχνές αλλαγές στις οποίες μπορεί να προβεί κάποιος ανάλογα με το τι τον συμφέρει, γλιτώνουμε πολύ χρόνο που θα αναλώναμε σε διαφορετική περίπτωση στη «χαρτούρα», ψηφιακή ή μη.

Αντί λοιπόν να υπογράφουμε εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και να αποστέλλουμε προσωπικά στοιχεία που χρειάζονται για τη σύμβαση με έναν προμηθευτή (στην καλύτερη περίπτωση γιατί ενίοτε μπορεί να απαιτείται και αναμονή σε ουρά), από τον Σεπτέμβριο με ένα απλό οκ στην οθόνη του κινητού, θα συναινούμε στην χρήση των προσωπικών μας στοιχείων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την αξιοποίηση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα εφόσον λειτουργήσει χωρίς προβλήματα, θα αποτελέσει και προπομπό για την επέκταση σε άλλες συναλλαγές όπως η αλλαγή τηλεπικοινωνιακού παρόχου ή ακόμη τη μίσθωση αυτοκινήτου ακόμη και η εγγραφή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Έτοιμη προς χρήση είναι και η δυνατότητα ασφάλισης του οχήματος μας. Η διαδικασία πάρα πολύ απλή.

Ο πολίτης επικοινωνεί με την ασφαλιστική εταιρεία που επιθυμεί.

Η εταιρεία μέσω του Gov.gr Wallet ζητά τα βασικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δηλαδή ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας.

Αμέσως έρχεται σχετική ειδοποίηση στο κινητό.

Ο πολίτης συναινεί στην άντληση στοιχείων και η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Ακόμη και τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς είναι πλέον διαθέσιμα Gov.gr Wallet.

Συγκεκριμένα οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αφορούν στα ζώα συντροφιάς της ιδιοκτησίας τους όπως:

Όνομα

Φωτογραφία

Κωδικός σήμανσης (microchip)

Φύλο

Είδος

Ένδειξη στείρωσης (ναι/ όχι)

Ένδειξη αντιλυσσικού εμβολιασμού (ναι/ όχι)

Ημερομηνία ισχύος εμβολιασμού

Ήδη στην εφαρμογή υπάρχουν ακόμη κάρτες αναπηρίας, διπλώματα οδήγησης, κάρτα δακτυλίου, στοιχεία οχημάτων, ασφαλιστικές ικανότητες ακόμη και άδειες χειρισμού ταχυπλόων.

Την εφαρμογή έχουν κατεβάσει στο κινητό τους περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πολίτες.

