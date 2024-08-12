Στην πολύ δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή του Διονύσου από την πυρκαγιά αναφέρθηκε με δήλωσή της η δήμαρχος Κατερίνα Μαϊχόσογλου.

«Η τεράστια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή το Βαρνάβα, πλήττει τον δήμο μας, όπως και όμορους δήμους, με μεγάλη σφοδρότητα και κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και οι εθελοντές μας παλεύουν να περιορίσουν την έκταση της φωτιάς, ώστε να μην επεκταθεί», ανέφερε η δήμαρχος Διονύσου και στη συνέχεια τόνισε μεταξύ άλλων:

«Απευθύνομαι σε όλους με αίσθημα ευθύνης, καθώς απαιτεί την άμεση και απόλυτη προσοχή όλων μας. Πρώτιστη προτεραιότητά μας τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ζητώ απ' όλους να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και να εκκενώσουν άμεσα τις περιοχές, σύμφωνα με την απόφαση της Πολιτικής Προστασίας.

Οι πυροσβέστες, οι εθελοντές και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εργάζονται αδιάκοπα κάτω από αντίξοες συνθήκες για να περιορίσουν την καταστροφή και να μας προστατεύσουν. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για την αφοσίωση και την αυτοθυσία που πάντα επιδεικνύουν. Ας τους διευκολύνουμε με το να συνεργαστούμε και να μείνουμε μακριά από τις επικίνδυνες περιοχές.

Ο δήμος μας βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και εμείς φροντίζουμε για την παροχή άμεσης βοήθειας σε όσους το έχουν ανάγκη (έχουμε ήδη φροντίσει για χώρους φιλοξενίας, μέσο μεταφοράς κ.λ.π.). Επίσης, είμαστε σε συνεχή επαφή με τις Αρχές για να εξασφαλίσουμε ότι γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς».

H κ. Μαϊχόσογλου κατέληξε λέγοντας: «Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, η αλληλεγγύη και η ενότητα είναι πιο αναγκαίες από ποτέ. Η δοκιμασία που αντιμετωπίζουμε είναι μεγάλη, αλλά είμαι βέβαιη ότι με την αποφασιστικότητα και τη συνεργασία όλων μας, θα καταφέρουμε να την ξεπεράσουμε».

Ο Δήμος Διονύσου από χτες έχει λάβει μια σειρά από μέτρα για την εξυπηρέτηση όσων έχουν ανάγκη. Παρέχει νερό και τρόφιμα σε όσους συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση της κατάστασης, αλλά και σε όσους χρήζουν βοήθειας.

Το γήπεδο ποδοσφαίρου της Άνοιξης, επί της οδού Λυκαβηττού 37, θα παραμείνει ανοιχτό για να δεχθεί αδέσποτα ζώα που κινδυνεύουν ή δεσποζόμενα σε περίπτωση εκκένωσης, όπως προβλέπει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός σε περίπτωση πυρκαγιάς. Όπως και το κλειστό της Άνοιξης.

Το δημαρχείο Διονύσου, το Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου και το Κοινωνικό Παντοπωλείο παραμένουν ανοικτά από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά. Λεωφορείο έχει τεθεί στη διάθεση των πολιτών για να μετακινηθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου, ενώ εξασφαλίστηκαν διαθέσιμα δωμάτια σε ξενοδοχεία. Στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου βρίσκεται εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να προσφέρει πρώτες βοήθειες. Η λίστα των ευπαθών ομάδων είναι επικαιροποιημένη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.