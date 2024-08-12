Εφιαλτικές διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά, που έχει ξεπεράσει πλέον τα 30 χιλιόμετρα, ξεκινώντας από την περιοχή του Βαρνάβα το μεσημέρι της Κυριακής, για να φτάσει στο Πεντελικό όρος το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, τα δύσολα μέτωπα βρίσκονται σε Καλλιτεχνούπολη, Γραμματικό, Νταού, Διώνη και Μαραθώνα.

Νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση από την περιοχή Ερυθρός στη Νέα Μάκρη προς Ραφήνα μέσω της Λ. Μαραθώνος.

Νωρίτερα ήχησε το 112 για απομάκρυνση από το Σουφάνι Μαραθώνα προς Νέα Μάκρη.

Σε δυο μέτωπα δίνεται αυτή τη στιγμή η μάχη: το ένα στην περιοχή της Καλλιτεχνούπολης και το άλλο στην περιοχή του Γραμματικού, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση είναι βελτιωμένη σε Διόνυσο, Βαρνάβα και Μικροχώρι.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 670 πυροσβέστες, ενώ 32 εναέρια μέσα έχουν ριχθεί στη μάχη της κατάσβεσης.

Συνδρομή από την Κύπρο

Η Κύπρος ετοιμάζει πολυμελή αποστολή η οποία θα αναχωρήσει άμεσα για την Αθήνα προκειμένου να συνδράμει τις προσπάθειες των ελληνικών Αρχών ενάντια στις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται στην Αττική.

Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112

Νωρίτερα, εστάλησαν νέα μηνύματα από 112, το ένα για Ντράφι, Διώνη, Δασαμάρι, το δεύτερο για το Νταού Πεντέλης και το τρίτο για την Καλλιτεχνούπολη:

«Εάν βρίσκεστε στην περιοχή #Ντράφι #Διώνη και #Δασαμάρι απομακρυνθείτε μέσω λεωφόρου Μαραθώνος προς #Παλλήνη»

«Εάν βρίσκεστε στην περιοχή Νταού Πεντέλης απομακρυνθείτε προς Ραφήνα μέσω λεωφόρου Μαραθώνος».

«Εάν βρίσκεστε στην περιοχή #Καλλιτεχνούπολη απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Μαραθώνος προς #Ραφήνα».

Από την ΕΛ.ΑΣ επιχειρούν 380 αστυνομικοί με 77 οχήματα, 36 μηχανές, 3 λεωφορεία και 4 βαν. Από χθες στις 22:00 έως τις 04:00 σήμερα αστυνομικοί απεγκλώβισαν 180 άτομα τα οποία κινδύνευαν

Στις 6.20 εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση του οικισμού Ανατολή προς Νέα Μάκρη. Στην περιοχή της Ανατολής έχει πέσει μεγάλο μέρος των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς η φωτιά είναι πάνω από τα σπίτια.

Εκκενώθηκαν το μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ στην Ανατολή και η Ιερά Μονή Πεντέλης.

Εκκλήσεις για εναέρια μέσα απηύθυναν η δήμαρχος Πεντέλης, Αναστασία Κοσμοπούλου, και ο πρόεδρος της κοινότητας Γραμματικού, Σπύρος Ζαγάρης, που μίλησαν στον ΣΚΑΪ.

Τα μηνύματα του 112 μεταξύ τις 04.30 και τις 5.45 ήταν αλλεπάλληλα: Εντολή για εκκένωση σε Πεντέλη, Ντράφι, Διώνη, Νταού, Αγ. Σπυρίδωνα, Δαμάρασι. Μετά την εντολή για εκκένωση της Πεντέλης, οι Αρχές εκκένωσαν το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, ενώ υπάρχει ετοιμότητα και για το Στρατιωτικό Νοσοκομείο 414, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εκκενωθεί, όπως είπε ο αντιδήμαρχος Πεντέλης Γιάννης Ζούνης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

Εικόνα της φωτιάς από δορυφόρους της NASA:

Δείτε χάρτη της φωτιάς

Στη μάχη και τα εναέρια μέσα

Στη μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν γύρω στις 06.20 και τα εναέρια μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία, πάνω από τον οικισμό της Ανατολής επιχειρούν ήδη πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα έχει συντονιστικό ρόλο.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας έδωσαν ολονύχτια σκληρή μάχη, όμως παρά τις προσπάθειες η πυρκαγιά εξελίχθηκε με ταχύτητα και αυτή τη στιγμή κινείται προς την κατεύθυνση της Πεντέλης, έχει εξαπλωθεί στο Πεντελικό όρος.

Συναγερμός για τα ζώα

Δομές για τη φιλοξενία και περίθαλψη ζώων από τις πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με τον ειδικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών για τα ζώα, Νίκο Χρυσάκη, που μίλησε στον ΣΚΑΪ 100,3:

στο δημαρχείο και στο γήπεδο μπάσκετ του Γραμματικού για τον Δήμο Μαραθώνα, στο γήπεδο μπάσκετ της Άνοιξης στον Δήμο Διονύσου και στο ΠΑΛΑΙ Γαλατσίου, σε συνεργασία με τον ομώνυμο δήμο.

Σε λειτουργία έχουν τεθεί δύο γραμμές με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων για ζώα που τυχόν βρίσκονται σε κίνδυνο: 213 136 10 85 και 213 136 10 33.

Έκκληση στους κατοίκους να μην αφήνουν δεμένα τα ζώα τους, να τα παίρνουν μαζί τους και σε περίπτωση αδυναμίας να αφήνουν ελεύθερα να φύγουν προς ασφαλή κατεύθυνση.



Μαραθώνα, ενώ στις 05:40 για την απομάκρυνση κατοίκων από τους οικισμούς Νταού Πεντέλης και Άγιο Σπυρίδωνα προς Ραφήνα. Στις 05:45 ενημερώθηκαν επίσης οι κάτοικοι στην περιοχή της Ανθούσας να είναι σε ετοιμότητα.

Τέλος, ο κ. Βαθρακογιάννης τόνισε ότι οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας παρέμειναν ισχυροί, δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις. «Δυστυχώς η έντασή τους αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι πολίτες των περιοχών που εξελίσσεται η πυρκαγιά να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών» κατέληξε.

