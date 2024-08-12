Αττική: Ανεξέλεγκτη η φωτιά - Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες της καταστροφής

Πολυμέτωπη μάχη με τις φλόγες δίνουν στην ΒΑ Αττική οι πυροσβέστες από την Κυριακή, οπότε ξέσπασε η φωτιά στον Βαρνάβα. Ο καπνός έχει καλύψει όλη την Αττική.
Η φωτιά κινείται με ταχύτητα σε μέτωπο χιλιομέτρων και μέσα σε χαράδρες, από τον Βαρνάβα έχοντας φτάσει μέχρι και τη Νέα Μάκρη
Στις περιοχές που εκκενώθηκαν προστέθηκαν ο Μαραθώνας, η κοινότητα Διονύσου και η Ραπεντώσα, οι κάτοικοι των οποίων καλούνται να απομακρυνθούν προς Κηφισιά και Δροσιά μέσω της Λεωφόρου Διονύσου.
Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες του πύρινου μετώπου και των υπεράνθρωπων προσπαθειών που καταβάλλουν οι πυροσβέστες.
- Αλλαγή τιμολογίου ρεύματος με ένα κλικ με την εφαρμογή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- Εφιαλτικές ώρες στη βορειοανατολική Αττική - Σε Καλλιτεχνούπολη, Γραμματικό, Διώνη, Νταού και Μαραθώνα τα μεγάλα μέτωπα - Δίπλα σε σπίτια οι φλόγες
- Ο Δήμος Κηφισιάς ανοίγει το Ζηρίνειο για υποδοχή και φιλοξενία των πυρόπληκτων
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.