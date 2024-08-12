Λογαριασμός
Συγκλονίζουν οι εικόνες της φωτιάς στην Αττική - Πολυμέτωπη μάχη με τις φλόγες για τις πυροσβεστικές δυνάμεις

Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες του πύρινου μετώπου και των υπεράνθρωπων προσπαθειών που καταβάλλουν οι πυροσβέστες

Συγκλονίζουν οι εικόνες της φωτιάς στην Αττική - Πολυμέτωπη μάχη με τις φλόγες για τις πυροσβεστικές δυνάμεις

Πολυμέτωπη μάχη με τις φλόγες δίνουν στην ΒΑ Αττική οι πυροσβέστες από την Κυριακή, οπότε ξέσπασε η φωτιά στον Βαρνάβα. Ο καπνός έχει καλύψει όλη την Αττική. 

Η φωτιά κινείται με ταχύτητα σε μέτωπο χιλιομέτρων και μέσα σε χαράδρες, από τον Βαρνάβα έχοντας φτάσει μέχρι και τη Νέα Μάκρη

Στις περιοχές που εκκενώθηκαν προστέθηκαν ο Μαραθώνας, η κοινότητα Διονύσου και η Ραπεντώσα, οι κάτοικοι των οποίων καλούνται  να απομακρυνθούν προς Κηφισιά και Δροσιά μέσω της Λεωφόρου Διονύσου.

Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες του πύρινου μετώπου και των υπεράνθρωπων προσπαθειών που καταβάλλουν οι πυροσβέστες. 

Πυρκαγιά

Αττική: Ανεξέλεγκτη η φωτιά - Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες της καταστροφής

 Φωτιά στον «Βαρνάβα»: Πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο

44TGEGT

Φωτιά Πεντέλη

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Αττική
