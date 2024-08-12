Αττική: Ανεξέλεγκτη η φωτιά - Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες της καταστροφής

Πολυμέτωπη μάχη με τις φλόγες δίνουν στην ΒΑ Αττική οι πυροσβέστες από την Κυριακή, οπότε ξέσπασε η φωτιά στον Βαρνάβα. Ο καπνός έχει καλύψει όλη την Αττική.

Η φωτιά κινείται με ταχύτητα σε μέτωπο χιλιομέτρων και μέσα σε χαράδρες, από τον Βαρνάβα έχοντας φτάσει μέχρι και τη Νέα Μάκρη

Στις περιοχές που εκκενώθηκαν προστέθηκαν ο Μαραθώνας, η κοινότητα Διονύσου και η Ραπεντώσα, οι κάτοικοι των οποίων καλούνται να απομακρυνθούν προς Κηφισιά και Δροσιά μέσω της Λεωφόρου Διονύσου.

Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες του πύρινου μετώπου και των υπεράνθρωπων προσπαθειών που καταβάλλουν οι πυροσβέστες.

