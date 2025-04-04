Ξεκινά σήμερα στο Μονομελές Εφετείο η δίκη του γνωστού ποινικολόγου Απόστολου Λύτρα, για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του, Σοφίας Πολυζωγοπούλου, τον Ιούνιο του 2024, που είχε σοκάρει την κοινή γνώμη.

Το επίμαχο συμβάν είχε καταγραφεί στις 16 Ιουνίου 2024 στην περιοχή της Βουλιαγμένης.

Ο Απόστολος Λύτρας είναι κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος της παθούσας.

Αρχικά, σε βάρος του δικηγόρου, είχε ασκηθεί δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, αλλά τελικά με βούλευμα του ασκήθηκε δίωξη για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Προσερχόμενος στο Εφετείο ο ίδιος δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις.

Παρούσα η Σοφία Πολυζωγοπούλου - «Σήμερα αναμετράται η αξιοπρέπεια με τη βαρβαρότητα» λέει ο δικηγόρος της

Στο Εφετείο έφτασε, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της και η πρώην σύζυγος του Απόστολου Λύτρα και θύμα της επίθεσης, Σοφίας Πολυζωγόπουλου.

«Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Ό,τι είναι να πω θα το πω στο δικαστήριο. Θα απαντήσω για όλα μόνο στο δικαστήριο» είπε η κυρία Πολυζωγοπούλου, όταν ερωτήθηκε για τη διαδικασία.

Δηλώσεις έκανε ο δικηγόρος της παθούσας, λέγοντας ότι «σήμερα αναμετράται η αξιοπρέπεια με τη βαρβαρότητα»

«Σήμερα δεν είναι μόνο η αναμέτρηση μεταξύ ενός θύματος μια ανηλεούς κακοποιήσεως και ενός βάρβαρου ξυλοδαρμού. Είναι μια αναμέτρηση μεταξύ της αξιοπρέπειας και της βαρβαρότητας. Αυτή η γυναίκα, το θύμα μιας τέτοιας πράξης, εδώ και δέκα μήνες δεν μιλάει. Υπομένει στωικά με αξιοπρέπεια και γενναιότητα την επίθεση από τον δράστη, γιατί μη ξεχνάμε ότι είναι μια πράξη που έχει ομολογηθεί και είναι πλέον δράστης, όχι κατηγορούμενος. Δέχεται επίθεση, λοιδωρείται, εξευτελίζεται, συκοφαντείται, υβρίζεται και το υπομένει με στωικότητα όπως αξίζει σε έναν επιστήμονα, σε μια μητέρα. Περιμένοντας να έρθει η ώρα του δικαστηρίου για να εκθέσει τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και θα ζητήσει από το δικαστήριο την απόδοση δικαιοσύνης. Ξέρετε, η σιωπή δεν είναι αδυναμία. Και ξέρετε ότι η αλήθεια είναι πάντα πιο δυνατή από τη βαρβαρότητα, γι' αυτό και θα κερδίσει στο τέλος» δήλωσε ο Νίκος Αλεξανδρής, δικηγόρος της Σοφίας Πολυζωγοπούλου.

