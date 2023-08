Αναβλήθηκε η δίκη του 87χρονου που συνελήφθη στον Άγιο Στέφανο ενώ επιχειρούσε να βάλει φωτιά Ελλάδα 15:40, 07.08.2023 linkedin

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη επ' αυτοφώρω από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του στον Άγιο Στέφανο, ενώ επιχειρούσε να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα έχοντας μαζί του εύφλεκτο υγρό