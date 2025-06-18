Στην αποκατάσταση, ανάπλαση και ανακαίνιση δύο ιστορικών γυμναστηρίων της Αθήνας, του Εθνικού Γυμναστηρίου Αθηνών «Ιωάννης Φωκιανός», αλλά και του Δημόσιου και Πρότυπου Παιδικού Γυμναστηρίου Καισαριανής, συνολικού προϋπολογισμού έως 5.580.000 ευρώ, θα προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από το υπουργείο, στην εποπτεία του οποίου είναι τα δύο γυμναστήρια, η ανακαίνιση θα περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης, ενεργειακής αναβάθμισης, ενίσχυσης προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, βελτίωσης υποδομών ασφαλείας (πυρασφάλεια, αντισεισμική προστασία) και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Στο πλαίσιο της αθλητικής παιδείας και της βιωματικής μάθησης, στους χώρους των δυο γυμναστηρίων διεξάγονται δραστηριότητες γνωριμίας με Ολυμπιακά και μη διαδεδομένα αθλήματα, σε κινητικές δεξιότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία των μαθητών/τριών, καθώς και εκπαιδευτικές ξεναγήσεις στο αθλητικό μουσείο του Γυμναστηρίου «Ι. Φωκιανός», στον Εθνικό Κήπο, αλλά και στο Σκοπευτήριο Καισαριανής.

«Η δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών υποδομών, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και πρόσθεσε ότι ταυτόχρονα «αντανακλά και τη δέσμευση της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, να προσφέρουμε στα παιδιά μας μία εκπαίδευση που δεν προάγει μόνο τη γνώση, αλλά και την πνευματική υγεία και ευεξία».

«Λαμβάνουμε τα μηνύματα από τις τοπικές κοινωνίες, καταγράφουμε τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών μας, αλλά κυρίως ακούμε τους μαθητές μας και αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους. Αυτό που μας γεμίζει με αισιοδοξία και ικανοποίηση είναι ότι στους υφιστάμενους χώρους των δύο γυμναστηρίων, διεξάγονται, ήδη, εξαιρετικά δημιουργικές εκπαιδευτικές δράσεις, στο πλαίσιο της αθλητικής παιδείας και της βιωματικής μάθησης. Η Παιδεία μας αξίζει τα καλύτερα και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια γι' αυτό», κατέληξε η κ. Ζαχαράκη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

