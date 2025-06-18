Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στο νοσοκομείο των Σερρών, καθώς σημειώθηκε έκρηξη στον χώρο του νεκροτομείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η έκρηξη συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών στον χώρο των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το νεκροτομείο.

Οι δύο τεχνικοί φαίνεται πως έκαναν εργασίες με φλόγιστρο και προκλήθηκε έκρηξη σε μια φιάλη οξυγόνου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε στο μάτι, πιο σοβαρά ένας 19χρονος τεχνικός, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ ελαφρύτερα τραύματα έχει τραυματιστεί ένας 47χρονος ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σερρών, εκτός κινδύνου.

Στο νοσοκομείο έσπευσε και ο διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας, ο οποίος τόνισε πως θα γίνουν όλες οι απαραίτητες έρευνες προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: skai.gr

