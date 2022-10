Εντυπωσιακή αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου στην Πύλο (φωτογραφίες)

Την εντυπωσιακή αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου παρακολούθησαν όσοι βρέθηκαν χθες το βράδυ στο λιμάνι της Πύλου, με αφορμή την 195η επέτειο της Ναυμαχίας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ακόμα τοπικούς παραδοσιακούς χορούς, ενώ η βραδιά έκλεισε με πυροτεχνήματα και βεγγαλικά.

Στις επετειακές εκδηλώσεις δεν είχε προσκληθεί η Ρωσία, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της ρωσικής πρεσβείας στην χώρα μας.

Στο σχετικό tweet της Ρωσικής Πρεσβείας στην Αθήνα υπογραμμίζεται ότι είναι η πρώτη φορά που δεν καλείται ρωσική αντιπροσωπεία στους εορτασμούς στην Πύλο κάνοντας ουσιαστικά λόγω για «παραχάραξη της ιστορίας».

Αναλυτικά αναφέρει: «Για πρώτη φορά οι εκπρόσωποι της Ρωσικής Πρεσβείας δεν προσκλήθηκαν στους εορτασμούς της 195ης επετείου της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Τίθεται συχνά το ερώτημα: τι είναι «η παραχάραξη της ιστορίας»; Μας έδειξαν σήμερα ένα καλό παράδειγμα».

Κάποιες ώρες νωρίτερα πάντως το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας είχε αναφερθεί από την πλευρά του στη 195η επέτειο της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου και στην συμβολή της Ρωσίας, της Βρετανίας και της Γαλλίας στη νίκη ενάντια στον Οθωμανικό στόλο, τονίζοντας ότι μετά από αυτή «την επική ναυμαχία η Ελλάδα οδηγήθηκε τελικά στην ανεξαρτησία της».

#OTD in 1827, allied forces from Russia, Britain & France decisively defeated Ottoman forces in an epic naval battle in Navarino Bay, Ionian Sea.



The victory led to 🇬🇷Greece finally gaining independence. pic.twitter.com/snIYcMOVKf