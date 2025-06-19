Ανακαλούνται πιπεριές τουρσί από τον ΕΦΕΤ

Στην ανάκληση παρτίδας τροφίμου με στοιχεία «πιπεράκι μακεδονικό τουρσί» με την εμπορική ονομασία «Αλμωπία τρόφιμα» σε γυάλινη κλειστή συσκευασία καθαρού βάρους 670γρ προχώρησε ο ΕΦΕΤ.

Το προϊόν χαρακτηρίστηκε «μη κανονικό και μη ασφαλές» διότι διαπιστώθηκε ότι περιέχει το συντηρητικό διοξείδιο του θείου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 10 mg/kg αλλά στη συσκευασία του δεν αναγράφεται η ουσία «θειώδη» η οποία είναι αλλεργιογόνος, ενώ θα έπρεπε να τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.

Το διοξείδιο του θείου και οι θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10mg/kg είναι αλλεργιογόνα συστατικά και μπορούν να επηρεάσουν άτομα με ευαισθησία σε αυτά.

Πρόκειται για το προϊόν με αριθμό παρτίδας Lot 02531923 και ημερομηνία ανάλωσης 30/10/2026, που συσκευάζεται από την επιχείρηση «Γ. Τσιρόπουλος-Δ. Μελισσανίδου & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έδρα την Κάτω Ροδωνιά Αριδαίας.

Το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί την επίμαχη παρτίδα του προϊόντος (φωτογραφία κάτωθι) και έχουν αλλεργία στα θειώδη να μην το καταναλώσουν.



Πηγή: skai.gr

