Δικογραφίες σε βάρος 13 ατόμων (εννιά ημεδαπών και τεσσάρων αλλοδαπών) προχώρησε η ΕΛΑΣ για ηλεκτρονικές απάτες κατά το χρονικό διάστημα από Μάιο του 2023 έως Ιούλιο του 2024, αποσπώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 42.333 ευρώ, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το voria.gr, στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, έπειτα από μεθοδική και επισταμένη έρευνα σχημάτισαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, σε βάρος εννιά ημεδαπών και τεσσάρων αλλοδαπών, για επτά περιπτώσεις ηλεκτρονικών απατών, που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από Μάιο του 2023 έως Ιούλιο του 2024, αποσπώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 42.333 ευρώ.

Οι σχετικές δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

